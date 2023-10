HÉBERT BEAULIEU, Bibiane



Décédée le 22 octobre, Bibiane Hébert Beaulieu, fille de feu Hercule Hébert et de feu Yvonne Pinard, et épouse de feu Gaston Beaulieu, laisse dans le deuil son fils Jean (Lucille St Arnaud) et sa nièce adorée Monique Hébert.Elle laisse également dans le deuil ses nombreux autres neveux et nièces, ainsi que parents et amis(es).La famille désire remercier sincèrement la précieuse madame Agnès, qui l'a accompagnée ces dernières années, et le CLSC Olivier-Guimond, ainsi que le personnel dévoué du Soignium et, de façon générale, tous les membres du personnel du Lux Gouverneur.Les personnes désireuses de lui rendre un dernier hommage, en présence de la famille, pourront le faire le lundi 6 novembre 2023, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est (salon B) entre 11 h et 13 h, et une brève cérémonie suivra.