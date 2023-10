OUELLET, Stéphane



À Laval, le 20 octobre 2023, à l'âge de 59 ans, est décédé Stéphane Ouellet.Il laisse dans le deuil sa conjointe Jo-Anne, ses filles Malyka (Carlos) et Mélina (Mathieu), son fils Kevin (Karine) et sa belle-fille Myriam (Alex), ses petits-enfants ainsi que parents et amis.Une messe sera célébrée le samedi 4 novembre 2023 à 11h, à la Paroisse St-Claude, située au 80 rue Meunier Ouest à Laval-des-Rapides. La famille recevra les condoléances à partir de 10h.