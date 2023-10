GIRARD, Denise, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie, le jeudi 19 octobre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Soeur Denise Girard, en religion Soeur M.Thérèse-Henriette. Née à Sherbrooke, elle était la fille de Henri Girard et de Thérèse David.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa soeur Madame Pierrette Girard Beaudoin, des neveux et nièces et arrière-neveux et arrière-nièces.Après quelques années d'enseignement du piano, Soeur Denise nous a quittées pour aller comme Missionnaire au Brésil et ceci durant plus de 20 ans, puis elle a participé activement au Secteur missionnaire de la communauté.L'urne contenant les cendres de soeur Denise sera exposée à la86 rue St-Charles estLongueuil, Qc J4H 1A9le samedi 4 novembre à 12h30. Une Eucharistie sera célébrée le même jour au même endroit à 14h.La mise en terre aura lieu à une date ultérieure.