GÉLINAS, Jacques



À Montréal, le mercredi 18 octobre 2023 est décédé, à l'âge de 78 ans, Jacques Gélinas, époux de Mme Jeannine Lachance.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean-François (Madeleine); ses petites-filles Martine et Marilou; ses frères et soeurs; son amie Ginette Lacaire et ses enfants Jean-François et Patrick, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 3 novembre 2023 de 13h30 à 18h.