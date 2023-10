NEVEU (TREMBLAY), Isabelle



De Varennes, le 23 octobre 2023, à l'âge de 81ans, est décédée madame Isabelle Neveu, épouse de M. Ronald Tremblay.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Denis, Judith (Patrick Salvas), ses petits-enfants Émerick, Zakary, Lyziane, Lucas, sa soeur Louise (André Legault), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 novembre 2023 de 13 h à 17 h et dimanche le 12 novembre de 13 h à 16 h au :VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. 450 652-9131 Téléc. 450 655-0941Un hommage, en présence des cendres, aura lieu dimanche à 16 h dans le salon du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Lajemmerais.