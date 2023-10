ALLARD, Lucette



À LaSalle, le 5 octobre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Lucette Allard.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane, sa petite-fille Amélie (Filippo De Fazio), ses arrière-petits-enfants Matteo et Livia, ainsi que plusieurs parents et amis. Elle rejoint son fils Pierre Morin.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 novembre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 4 novembre à partir de 10h30 au complexe funéraire :Un service religieux aura lieu ce même jour à 13h à l'église Saint-Lazare, 1980 chemin Ste-Angélique.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Yvon-Brunet pour leur soutien et les bons soins prodigués. Un merci tout particulier à Valérie Richardson.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la sclérose en plaques serait apprécié en la mémoire de Lucette Allard.