PRIMEAU, Arthur



À Brossard, le 15 octobre 2023, est décédé monsieur Arthur Primeau, à l'âge de 95 ans.Époux de feu Claire-Jeanne Léveillé, il laisse derrière lui sa fille Christiane (Denis), son fils Serge (Sophie), sa belle-fille Maryse (feu Bernard), ses petits-enfants Yan-Raphael, Tina, Sheela, Benoit et Michelle et ses arrière-petits-enfants. Il a rejoint son épouse ainsi que ses fils Bernard et Benoit.Ses proches recevront les condoléances le samedi 4 novembre 2023 dès 14 heures en l'église de Saint-Malachie, rue Roy à Ormstown. Les funérailles auront lieu au même endroit à 15 heures, suivies de l'inhumation au cimetière Saint-Malachie d'Ormstown.Les fleurs sont acceptées, vos témoignages de sympathie peuvent également se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne.ORMSTOWN, QCwww.mcgerrigle.com