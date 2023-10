Au royaume de Sara Dufour: «Quand j’arrive ici, je suis au paradis»

DOLBEAU-MISTASSINI - «Ma vie est tellement remplie de moments grandioses et d’excitation qu’on dirait que, quand j’arrive ici, c’est comme si je revenais aux sources dans des affaires vraiment simples. L’hiver, faut que je pinne le trailer sur mon quatre-roues pour aller porter les poubelles à deux kilomètres au chemin. Ça me fait tripper. J’aime ça fendre mon petit bois pour chauffer mon poêle.»

La fille qui parle, c’est Sara Dufour, 39 ans, étoile montante de la chanson québécoise.

Le ici qu’elle évoque, c’est Dolbeau-Mistassini, son coin de pays qu’elle adore et qu’elle a retrouvé durant la pandémie après un exil de 17 ans dans la grande ville.

Tannée d’être toujours dans ses valises (référence: sa chanson J’t’écoeurée, premier extrait de son nouvel album On va-tu prendre une marche?), elle a acheté une maison près de la rivière Mistassini.

Quand elle n’est pas sur une scène quelque part au Québec ou à Montréal, tous les vendredis, pour faire de la radio à CKOI, elle retourne au Lac-Saint-Jean où elle peut vivre en ermite et promener son chien Gibson dans le bois.

Photo Stevens LeBlanc/Le Journal de Québec

Un retour qui s’entend dans les chansons

«Quand j’arrive ici, je suis au paradis», dit-elle, assise dans sa maison où elle a récemment reçu, avec son habituelle bonne humeur contagieuse, une équipe du Journal.

Son retour en région constitue la trame centrale de son album, son troisième après Dépanneur Pierrette (2016) et celui éponyme de 2019, deux œuvres musicales qui, associées à ses concerts dynamiques, lui ont permis de gagner le cœur de nombreux Québécois.

«[Dans les chansons], on entend les actions que je pose, on entend le moment où j’étais dans le chalet [de son père] où il y avait un poêle à bois, et le moment où j’ai acheté la maison et il n’y avait plus de poêle à bois (Maison frette). Ça m’a énormément nourrie. Mes allers-retours à Montréal ont inspiré la toune Mes pneus. Dans mes autres albums, il y avait aussi du Lac-Saint-Jean, mais c’était les souvenirs de l’époque où j’y habitais ou quand je venais passer une fin de semaine, tandis que maintenant, mon ancrage est ici.»

«Je partais de loin»

Un peu comme le rythme de la vie en région peut souvent l’être, l’ascension de Sara Dufour dans le monde de la musique a pris son temps.

Enfant, elle a été entourée de musique. Sa maman l’a initiée aux chansons de Dylan et sa grand-maman lui a acheté sa première guitare. À 18 ans, elle a même osé monter sur une scène pour chanter une composition originale au mariage de sa sœur.

Néanmoins, faire carrière dans la musique ne faisait pas partie de ses plans.

«La vie a continué, se souvient-elle, et la musique m’a toujours suivie, mais en tant que meilleure amie. Quand j’étais fâchée, triste ou je n’avais rien à faire, ma guit' n'était jamais loin», confie celle qui a néanmoins obtenu un petit rôle dans la populaire série Watatatow, à cette époque.

Un jour, en 2011, elle a décidé qu’il était temps de réaliser son rêve musical.

«Toute ma vingtaine, j’ai été en couple avec la même personne. J’étais une belle-mère, je faisais des lunchs et du lavage. J’aurais pu garder ce statut. Quand je fais des conférences dans les écoles, je dis que dans la vie comme en ski-doo, tu peux suivre la personne qui ouvre le sentier ou décider de fourcher à droite et taper ta propre trail. C’est ce que j’ai fait.»

Une recherche sur Google lui a fait réaliser qu’il existe une École nationale de la chanson à Granby. Grâce à un désistement, elle y a été admise et y a passé un an, apprenant le métier.

«Je partais de loin. Je ne savais pas c’était quoi, une gig, et je ne me souvenais plus où le sol allait sur une clé de sol», relate Sara Dufour.

Le soutien des Cowboys

Elle n’est pas restée ignorante très longtemps. «Quand je suis sortie de l’école, mon objectif était de faire 10 spectacles par année. En 2022, j’en ai fait 95», dit la Jeannoise en riant.

Après un passage peu remarqué à La Voix en 2015, Sara Dufour a effectivement commencé à gagner des adeptes à la sortie de son premier album. Le bouche-à-oreille a fait son effet et plus les années passaient, plus les concerts à guichets fermés se sont accumulés, jusqu’au jour où les Cowboys Fringants l’ont invitée à faire une première partie au Centre Bell, puis lors de leur passage mémorable au Festival d’été, en juillet dernier.

Photo les archives Stevens LeBlanc/Le Journal de Québec

«C’est le plus grand moment de ma carrière, ma plus grosse foule à vie. Robert Charlebois qui me dit: “Eille, tu m’as impressionné”, quand je suis sortie de scène; c’est complètement débile», s’exclame celle qui se réjouit d’avoir croisé la route des Cowboys.

«C’est une relation qui a grandi. Au Centre Bell, Marie-Annick était sur le bord de la scène durant la chanson Semi-route semi-trail et elle chantait. Elle m’a dit que lorsque Karl et elle font du char, ils m’écoutent. C’est capoté.»

Une trail en Europe?

Qu’est-ce qu’on souhaite à une fille à qui tout semble réussir? Outre de la santé, de la passion et de continuer «à surpasser mes propres limites», son vœu le plus cher implique les Cowboys Fringants et un retour en santé de Karl Tremblay: faire leur première partie en Europe.

«Je ne le cacherai pas, c’est mon rêve. Ils sont au courant. J’ai l’impression que leur public est peut-être mon public, mais la trail que j’ai faite ici, je suis prête à la faire là-bas.»

Autrement dit, s’il faut passer par un autre sentier de ski-doo pour toucher le cœur des Européens, elle fourchera du bord qu’il faut.

«Il va falloir que je défriche une trail qui n’existe pas ou qui est moins fréquentée. J’y crois, j’ai le sentiment qu’il y’a des oreilles pour ce que je fais en Europe. Maintenant, il faut se rendre.»

Un conseil: ne pariez pas contre Sara Dufour.

L'album On va-tu prendre une marche? sera disponible le 3 novembre.

Image fournie par Coyote Records

Sara Dufour sera en tournée du 24 février au 4 mai 2024. On la verra notamment au MTELUS de Montréal, le 1er mars, et au Théâtre Capitole de Québec, le 22 mars. Pour toutes les dates: saradufour.com.

«Moins énervée vocalement»

Sara Dufour sourit quand on lui mentionne que deux de nos chansons favorites de son nouvel album sont la douce Au travers et Garde-chasse, des titres où son chant est moins exubérant, plus posé.

«J’ai l’impression d’être moins énervée vocalement», confirme l’artiste jeannoise, qui précise avoir un faible pour les ballades.

«Moi, Cédric, s'emporte-t-elle, je ferais un show juste avec des ballades. J’aime ça faire des tounes tranquilles. Un jour, il faudrait que je fasse un spectacle Sara relaxe. On me décrit comme étant dynamique, festive et c’est vrai que j’ai ça, mais mon petit côté tendre et vulnérable, il est tellement là.»

Dany Placard, l’indispensable acolyte

D’un album à l’autre, il est à ses côtés. Avec l’auteur-compositeur-interprète Dany Placard, Sara Dufour forme un redoutable duo créatif.

Sur On va-tu prendre une marche?, il a participé à huit des douze chansons qui ont fait la sélection finale.

«Dany, c’est mon âme sœur des mots, dit Sara Dufour. J’ai parfois l’impression que c’est une version masculine de ce que j’ai dans la bouche, du vocabulaire, des images. Nos univers créatifs peuvent se ressembler. Un match de même, ça n’arrive pas souvent.»

Apprivoiser la radio

Depuis la fin de l’été, Sara Dufour défriche une autre trail: la radio.

Chaque vendredi, elle raconte une ou deux anecdotes («je raconte des bouts de ma vie») à l’émission matinale de CKOI Debout les Comiques, qu’animent Martin Cloutier, Valérie Roberts et Étienne Marcoux.

«J’apprends ce métier avec des pros. J’ai l’impression d’ajouter une corde à mon arc», dit-elle.

Pour une fille de région, faire de la radio à Montréal peut-il lui amener de nouveaux admirateurs dans la métropole?

«Je pense que oui», répond-elle en réfléchissant à voix haute. «C’est vrai que c’est plus difficile dans le grand Montréal parce que ce que je fais, c’est plus régional. Ça va peut-être m’ouvrir plus grandes les portes de la grande ville, mais ce n’est pas la raison pour laquelle j’ai accepté. Tant mieux si ça le fait.»