THERRIEN, Gisèle



À l'Hôpital Fleury de Montréal, le 21 octobre 2023, est décédée madame Gisèle Therrien, à l'âge de 94 ans. Elle était la fille de feu Corinne Archambault et feu Bernard Therrien.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Robert, Lise, Yves, Johanne, Jocelyn, Francis, Michelle, Marc, Patrick et Catou ainsi que son petit-neveu et ses petites-nièces: Mathieu, Joëlle, Mylène, Stéphanie et Marilyne, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin édifice à l'arrière du complexe funéraire Les Espaces Memoria, 2159, boul. St-Martin Est, Laval, QC, H7E 4X6le samedi 4 novembre 2023 de 18h à 21h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 20h30.