BLOUIN, Monique



À Longueuil, le 24 octobre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Monique Blouin Labelle, épouse de feu Jean-Claude Labelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Martin (Line Robert), Mélanie et Véronique (Pascal Trudel). Elle laisse aussi dans le deuil ses quatre adorables petites-filles qu'elle chérissait, Anya, Bianka, Amélia et Clara, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 4 novembre 2023 de 10h à 13h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 4 novembre 2023 à 13h30 à l'église Ste-Famille.La famille tient à remercier le personnel du Manoir-Trinité pour leur soutien et les bons soins prodigués.