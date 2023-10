SAUVÉ (LABELLE), Lucille



À Boucherville, le 14 octobre 2023, est décédée à l'âge de 88 ans, Mme Lucille Labelle, épouse de M. feu Jacques Sauvé.Elle laisse dans le deuil ses fils Christian (Louise), Marc (Annick), Alain (Chantal) et Guy, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Georges, sa belle-soeur Diane, ses beaux-frères Robert, Bernard (Nicole), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 3 novembre 2023 de 14 h à 17 h et de 19 h et de 21 h et le samedi 4 novembre de 9 h à 10 h 30 au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941Les funérailles auront lieu le samedi 4 novembre à 11 h en l'église Ste-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville, J4B 1X1, et de là au cimetière de Ste-Monique de Mirabel.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.