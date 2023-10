Bien nettoyer vos sentiers d’accès

Qui n’a pas déjà eu l’abominable impression de marcher dans du Corn Flakes et d’apeurer toute la galerie en se rendant à son spot de chasse ?

Mis à part le week-end réservé pour la relève, les 4 et 5 novembre, il reste encore deux semaines avant que la très attendue période de chasse au cerf de Virginie à l’arme à feu débute.

Le meilleur des scénarios

Dans un monde idéal, on se ferait téléporter jusqu’à notre cache avant le lever du soleil pour en revenir aussi subtilement le soir venu. On s’assurerait ainsi de passer complètement incognito, de ne pas faire peur aux bêtes, ni de les repousser en se dirigeant à notre abri de fortune. Au retour, on n’éveillerait aucune crainte auprès des bucks qui étaient sur le point de se montrer le bout du museau. Mais voilà, il ne s’agit là que de fiction.

Quand on se rend à notre site de prédilection, on ne peut pas marcher sur la tête. Chacun de nos pas doit fouler le sol, aussi subtilement que possible. Après une pluie, on à l’impression de porter des pantoufles tellement le sol étouffe les sons. À l’opposé, quand le temps est hyper sec ou que la gelée se met de la partie, chacune de nos enjambées donne l’illusion qu’une fanfare claironne à tue-tête. Ce qui est inévitable, c’est que plus l’automne progresse, plus on retrouve de feuilles au sol.

S’acclimater

Si on tente sa chance dans un secteur isolé, loin des activités humaines, on doit opter pour une approche des plus subtiles pour ne pas les alerter. Il faut laisser les véhicules au loin et progresser comme si on faisait de la chasse fine. Si vous les nourrissez en transportant des carottes, des pommes ou de la moulée à l’épaule, les cervidés associeront tôt ou tard vos bruits de pas à la venue du livreur de bouffe.

Ceux qui créent un buffet improvisé en véhiculant de la nourriture avec un VTT, ont tout intérêt à le laisser fonctionner. Encore une fois, il y aura une association qui se développera avec le bruit du moteur. Si c’est votre cas, ne brisez pas votre routine au début de la saison et allez porter les pommes et les carottes avec un accompagnateur. Ce dernier vous déposera, vous donnera le temps de monter dans votre cache, puis il repartira comme vous le faisiez chaque fois auparavant. Vous serez alors sur place sans que les cervidés ne le réalisent.

En silence

Un de mes copains a accroché la carcasse métallisée d’un petit matelas pour enfant derrière son quatre roues. Ainsi, quand il va au site d’appâtage, il nettoie le sentier au fur et à mesure et il enlève une bonne partie des feuilles qui reposaient au sol. Lorsqu’il repassera dans ces mêmes trails, à pied ou en quad, il occasionnera beaucoup moins de bruit.

Prenez l’habitude de trimballer un râteau à feuilles en plastique, plutôt qu’en métal, car ils sont moins bruyants. Durant votre séjour, en vous rendant ou en revenant de votre cache ou lorsque vous sortez pour aller faire un tour, s’il a plu ou s’il y a une grosse rosée, prenez quelques minutes pour enlever les feuilles détrempées qui recouvre vos sentiers d’accès. Optez pour des mouvements très discrets et tout en douceur, carabine à l’épaule, et scrutez l’horizon en même temps. Vous verrez toute une différence si le mercure monte ou descend drastiquement par la suite. Si les chevreuils visés semblent nerveux, ne grattez pas dans un rayon de 75-100 mètres des appâts ou de leurs sentiers d’accès.

