SIMARD, Léo



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Léo Simard, époux de Céline Courchesne et résident de Saint-Ambroise-de-Kildare. Il nous a quittés à l'âge de 88 ans, le 15 octobre dernier.Outre son épouse, il laisse dans le chagrin ses enfants Marie-France (Alain), Jean-François (Hélène), Josée-Michelle (Luc) et Maryse (Greg), ses petits-enfants Claudie-Anne (Francis), Maxime (Pierre-Alain), Jérome (Maya), Olivier (Kelly), Vincent (Judy), Alexis, Anthony (Karlina), Brendan (Jessica) et Jonathan (Annika), ses cinq petits trésors, Michaëlle, Jordan, Justine-Rose, Hector et Marcus, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis.La famille invite tous les parents, amis et proches ainsi que tous ceux qui ont côtoyé Léo à venir partager leurs souvenirs lors d'une rencontre de commémoration le dimanche 12 novembre prochain, entre 13 h 30 et 17 h, à La Distinction, salle Soprano, 1505, rue Base de Roc, à Joliette. Un hommage lui sera rendu à 15 h 30.Pour ceux qui le souhaitent, des dons peuvent être offerts à la Fondation Père Lindsay.