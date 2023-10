BONO (née RICHER), Line



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès soudain et inattendu de madame Line Bono (née Richer) à Montréal le 23 octobre 2023 à l'âge de 65 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Bruno, ses enfants Nino et Kénita (Marc-André), ses petites-filles adorées Jaime, Lovia et Lya, ainsi que ses frères, belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces et de nombreux amis.La famille vous invite à honorer sa mémoire au complexe Les Espaces Memoria, 2159 boul. St-Martin Est, Lavalle lundi 30 octobre de 13h à 21h ainsi que le mardi 31 octobre dès 9h. Une liturgie de la Parole y sera célébrée à 11h, suivie de la mise en crypte au Cimetière de Laval.