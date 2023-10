MILETTE, Yves



À Montréal, le 14 octobre 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé Yves Milette entouré de sa famille.Serviable, sociable, débrouillard et surnommé "capitaine" dans son quartier, il était passionné d'aviation, et a été technicien et représentant dans le domaine dentaire pendant plusieurs décennies.Il laisse dans le deuil sa conjointe Rachel Prud'homme, sa soeur Céline (Laurent), ses belles-soeurs, ses beaux-frères, plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis. Il était parrain de Louise, feu Myriam et Richard.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 novembre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 20h30 en la chapelle du complexe.Merci pour leur professionnalisme au Dr Guy Bélair (urologue) et au personnel du 8e AB de HMR en chirurgie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.