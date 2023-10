Céline Dion: une vie portée par son amour pour ses fils et son mari René, selon une nouvelle biographie sur la diva

Céline Dion attise la curiosité des biographes. Parmi les nombreux titres récents sur la diva, l’auteure Élisabeth Reynaud ajoute sa quatrième biographie sur notre Céline nationale, intitulée Le pouvoir de l’amour. Elle y raconte le parcours de la chanteuse née à Charlemagne, la place que l’amour a pris dans sa vie, celui de ses fans comme celui de René Angélil, qu’elle a malheureusement perdu.

Élisabeth Reynaud, avoue avoir une fascination pour Céline Dion. Elle suit son parcours depuis de nombreuses années et épluche toutes les entrevues que l’icône planétaire accorde.

Dans sa quatrième biographie, l’auteure française décrit Céline comme un être extrêmement charismatique.

Selon celle qui a eu la chance de serrer la chanteuse dans ses bras sur le plateau de Michel Drucker « C’est une femme devant qui on s’incline par son charisme unique. Son aura est très forte et puissante. »

Dans cette nouvelle biographie, l’auteure se penche sur les conséquences de la mort de René, son gérant, mais surtout l’amour de sa vie ; sur la suite des choses pour Céline.

Est-ce que la disparition de René a eu un effet sur les problèmes de santé actuels de Céline ?

Affectée par une maladie rare – le syndrome de la personne raide –, comment Céline, malgré sa détermination hors du commun, parviendra-t-elle à se réapproprier son mode de vie sans le soutien indéfectible de René et de sa mère qui, avant son décès, était toujours présente pour elle ?

Parfois, même inconsciemment, un vide dans la vie sentimentale et une absence de leadership peuvent avoir des conséquences dans la vie tant personnelle que professionnelle.

Pour certains, ce vide engendre une dépression, pour d’autres c’est une maladie physique, spécule la biographe.

Portée par l’amour

En plus de retracer une grande partie de la vie de Céline, Élisabeth Reynaud témoigne de la métamorphose de la diva après le décès de René.

Avec sa silhouette parfaite et son goût raffiné pour la mode, il était légitime pour Céline de se laisser aller dans une aventure pour la haute couture travaillant avec les meilleurs stylistes et photographes, même si ce n’était que pour le plaisir.

L’auteure évoque également la belle intelligence émotive de Céline d’avoir laissé son fils aîné René-Charles gagner sa liberté, sans l’étouffer.

C’est que Céline est portée par l’amour, ce pouvoir grandiose où elle peut puiser pour avancer.

On a vu à quel point elle aime son métier, elle respecte ses admirateurs et elle a tout fait pour René dans la maladie allant jusqu’à le nourrir, en plus de courir à son chevet après chaque spectacle ou d’aller dormir sur son lit d’hôpital.

En effet, Céline carbure à l’amour de ses proches.

Plus elle en reçoit, plus elle est forte et déterminée.

En l’absence de cet amour, elle est plus fragile perdant ce qui lui permet de se battre, et ce, malgré tous ses efforts.

Combat contre la maladie

D’ailleurs, elle prend les moyens pour guérir avec sa détermination habituelle jumelée à une discipline de fer.

En mars 2023, elle s’est rendue à la Mayo Clinic de Rochester, aux États-Unis, pour suivre un nouveau traitement. Il s’agit d’un traitement expérimental contre la douleur, réalisé par des injections de calmants pour lutter contre la crispation des tissus musculaires.

Avec ce traitement, elle peut espérer retrouver la santé, même si cela peut prendre plusieurs mois avant d’obtenir des résultats.

Et c’est sans parler de tous les efforts qu’elle fait pour la rééducation du stress, basée sur des régimes alimentaires anti-inflammatoires et des exercices physiques conçus sur mesure par un physiothérapeute.

« Céline a prouvé sa grande vigueur et la force de sa résistance au mal pendant une trentaine d’années », rappelle Élisabeth Reynaud. Pendant des années, elle a travaillé soir après soir sur une scène inclinée au Colosseum Caesars Palace à Las Vegas sans se plaindre. Peu l’auraient fait.

L’auteure conclut son livre avec optimisme à l’idée que l’on reverra Céline sur scène, d’une manière ou d’une autre.

♦ Élisabeth Reynaud est auteure et scénariste. Elle a déjà signé trois précédentes biographies sur Céline, Céline Dion – Icône et femme de cœur, Céline et René, un amour invincible et Céline Dion – La femme aux deux visages en plus de plusieurs autres livres.