«C’est d’une complexité rare»: des parents d’enfants polyhandicapés lancent un cri du cœur

Des parents d’enfants polyhandicapés interpellent le ministre Lionel Carmant afin de recevoir l’aide et les services dont ils ont besoin pour s’occuper adéquatement de leurs enfants.

Ils souhaitent notamment ouvrir un centre d'expertise qui offre les services regroupés et accessibles à un seul et même endroit.

«Tout est dispersé. Sept, huit différents médecins suivent nos enfants. Tout ça est coordonné à l’enfance, mais ce n’est pas coordonné à l’âge adulte», précise la fondatrice du Centre Philou, Diane Chênevert.

TVA Nouvelles

«Il y a la partie économique, légale, le travail social» et bien plus qui alourdissent la charge de travail et mentale de ces parents qui agissent souvent comme proche aidant toute leur vie.

M. Morin, père de deux filles polyhandicapées de 18 et 25 ans, admet avoir de la difficulté à trouver un dentiste pour ses enfants, par exemple.

«C’est d’une complexité rare. Ça prend un dentiste qui a cette spécialisation-là», lance-t-il.

TVA Nouvelles

Un colloque se tiendra lundi au CHUM où 300 intervenants, dont des experts internationaux, des physiatres en pédiatrie, seront présents.

Les acteurs du milieu tenteront de convaincre le ministre des Services sociaux de leur venir en aide.