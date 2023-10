Dans l'œil du Québec inc.: CGI aidera les États-Unis avec de l’intelligence artificielle

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous faisons un survol des transactions d’initiés et des investissements dans les entreprises québécoises.

• À lire aussi: L’investisseur futé: À l’aide, j’ai besoin d’un conseiller financier!

• À lire aussi: Dans l'œil du Québec inc.: Grosse acquisition pour une entreprise d'ici

Un contrat de 70 M$ US pour la multinationale québécoise

La firme informatique CGI a décroché un contrat de 70 millions$ US (97 millions$ CA) du Bureau des affaires consulaires du département d’État américain. CGI se servira de l’intelligence artificielle pour accélérer le traitement des demandes de visa dans plusieurs pays de la région Asie-Pacifique, dont l’Australie, le Japon et la Corée du Sud. Chaque année, CGI facilite le traitement de plus de 15 millions de passeports américains et de plus de quatre millions de visas dans 70 pays.

Loue Froid vendue à des Britanniques

Photo tirée du site web de Montoni

L’entreprise lavalloise de location de systèmes de climatisation, de refroidissement et de chauffage Loue Froid est récemment passée dans le giron du groupe britannique Ashtead, surtout connu sous le nom de Sunbelt Rentals. En activité depuis plus de 45 ans, Loue Froid appartenait à Luc Despatie. Elle compte environ 75 employés ainsi que des bureaux en Ontario et en Alberta.

QuoteMachine récolte 3,7 M$

Photo tirée du site web de QuoteMachine

La jeune pousse montréalaise QuoteMachine vient de boucler une ronde de financement qui lui a permis de récolter 3,7 millions$ auprès de fonds californiens. Fondée en 2018, QuoteMachine commercialise un logiciel qui facilite la vente d’articles coûteux comme des meubles, des vélos et des bijoux. Dans les six derniers mois, l’entreprise a plus que doublé son nombre d’employés et a traité pour 40 millions$ de ventes de produits par mois.

Elles achètent du Velan

Photo tirée de LinkedIn

Deux administratrices de Velan ont acheté des actions du fabricant québécois de valves industrielles au cours des derniers jours. Suzanne Blanchet et Dahra Granovsky en ont chacune acquis pour près de 18 000$. Le titre de Velan a dégringolé de plus de 45% au cours des dernières semaines en raison du refus des autorités françaises d’autoriser sa vente au groupe texan Flowserve.

Exterra amasse 2,1 M$

Photo tirée du site web d'Exterra

Le ministère québécois de l’Économie et Propulia Capital, la firme d’investissement de Geneviève Biron, ont injecté 2,1 millions$ dans Exterra Solutions carbone. Cette entreprise fondée en 2021 a mis au point une technologie pour transformer le CO2 en roche à l’aide de résidus miniers. Exterra a récemment conclu un partenariat avec Deep Sky, la jeune pousse cofondée par Frédéric Lalonde (Hopper) et vise d’autres ententes avec des grands émetteurs québécois de gaz à effet de serre.

Une PME du Saguenay vendue à des Américains

Photo tirée de la page Facebook d'Eugène Allard Produits d'emballage et d'entretien

Eugène Allard Produits d’emballage et d’entretien, un distributeur de Saguenay fondé en 1933, a récemment accepté une offre d’achat du groupe américain Imperial Dade. Celui-ci a réalisé plusieurs acquisitions au Québec au cours des dernières années.