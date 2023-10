ROY LAJOIE, Jocelyne



Le 6 octobre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée Madame Jocelyne Roy Lajoie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marc (Johanne), Claude et Josée, ses petits-enfants Christian, Ariane, Carl, Guillaume et Audrey-Anne, son arrière-petite-fille Léa, ses soeurs Lise (André) et Claudette, son frère Gilles (Colette), ainsi que de nombreux autres parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 4 novembre 2023 de 12h00 à 15h00, suivi d'une cérémonie commémorative en la chapelle de:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de recherches du CHUM.