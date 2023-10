PAGEAU, Claude

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Claude Pageau, " Pépère " pour les intimes, survenu le 14 octobre 2023, à l'âge de 77 ans.Il laisse dans le deuil ses filles Brigitte (Patrick), Sophye (Stéphane), la mère de ses enfants Lise Émond, ses petits-enfants Daphney (Nicolas), Samuel (Marjorie), Thomas (Grace), Evangeline, Jackob, Matisse, Flavie et Corinne, sa soeur Francine (Jean-Claude), ainsi que ses retraités de L'ORE-TM, ses amis du Tim et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 novembre 2023, de 13 h à 16 h à la :Une cérémonie sera célébrée à 16 h, en la chapelle de la Résidence funéraire Saint-Hubert.Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via le :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à :Le Phare, Enfants et famille et Rêves d'enfants Québec.