Il y a quelque temps, j’ai écrit un texte intitulé Les p’tits criss, sur les enfants mal élevés qui emmerdent tout le monde pendant que leurs parents les regardent en souriant...

Il ne se passe pas une journée sans que quelqu’un me parle de ce texte.

Je crois que les gens en ont ras le pompon de ces parents passifs qui laissent leurs enfants faire tout ce qui leur passe par la tête sans réagir.

METTEZ VOS CULOTTES!

C’est un peu ce qu’a dit le ministre Bernard Drainville hier en présentant son plan pour lutter contre la violence à l’école.

Oh, il a été plus poli que moi!

Mais le message était le même: «L’éducation des enfants commence à la maison!»

En d’autres mots: «Élevez vos enfants, bâtard! Et arrêtez de toujours pelleter vos devoirs dans la cour des profs, ils sont déjà assez débordés comme c’est là! Mettez vos culottes! Élever un enfant, c’est pas se contenter de lui donner une carte de crédit et une clé! C’est lui apprendre à vivre en société! Lui apprendre qu’il existe autre chose que son nombril!»

LES NOMBRILS GÉANTS

Il y a 23 ans, le journaliste américain Neal Gabler a publié l’un des essais les plus brillants que j’ai lus dans ma vie: Life: The Movie.

Gabler – qui a écrit une biographie formidable de Walt Disney, un artiste génial qui voulait que le monde ressemble à un gros parc d’attractions – disait qu’à force de regarder des films et des séries, nous avons fini par croire que nous jouons dans un film.

C’est comme si, dans notre tête, nous étions, chacun d’entre nous, la vedette d’un biopic immersif qui racontait l’histoire de notre vie!

Tous les gens que nous croisons sont des figurants dont le seul rôle est de nous donner la réplique.

Tout tourne autour de notre personne.

Les paysages sont des décors. Et nos enfants, parents et amis sont des personnages secondaires.

Regardez les gens parler dans les restos.

On n’écoute plus vraiment ce que les gens nous disent. On attend poliment qu’ils arrêtent de parler pour parler (enfin) à notre tour.

On ne dialogue plus. On échange des monologues, on lance des répliques.

On essaie de «puncher».

MOI, MOI, MOI

Eh bien, les enfants ne sont pas fous.

Ils nous regardent, et se disent: «Ah, c’est comme ça qu’on se comporte dans la vie de tous les jours?»

Alors ils font pareil.

Ils agissent comme si la vie était un gros jeu vidéo dont ils étaient les héros.

On pensait que dans l’avenir, on aurait tous un index surdimensionné à force de passer notre temps à pitonner.

Non: c’est notre nombril qui a grossi.

L’homme moderne est un nombril géant avec deux pattes en dessous. Qui lui permettent de se promener et de montrer à tout le monde à quel point son nombril est beau.

Le journaliste français Vincent Cocquebert vient de publier un livre intitulé Uniques au monde: de l’invention de soi à la fin de l’autre.

C’est exactement ce qu’il dit, lui aussi.

L’homme contemporain n’a qu’une idée en tête: construire un monde à son image.

«Notre musique, nos séries, nos meubles, nos vêtements, notre travail, notre corps, nos animaux de compagnie, nos enfants et même nos hommes politiques, tout doit être à notre propre mesure et le reflet de notre moi...»

Ne vous demandez pas pourquoi nos enfants sont égoïstes et égocentriques.

Ce sont tous des «Mini-Moi».

LA FIN ET LES MOYENS

Selon certains militants propalestiniens, les massacres sauvages perpétrés par le Hamas le 7 octobre sont horribles, mais ils auraient eu au moins le «mérite» de remettre leur cause à l’avant-plan.

À ceux-ci, j’offre cette citation de l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf: «On nous explique que la fin justifie les moyens. Je dirais que ce sont les moyens qui justifient la fin.

«Quand on poursuit une cause par des moyens honorables, la cause que l’on poursuit devient noble. Quand on poursuit une cause, fût-elle la plus légitime, par des moyens indignes, la cause perd sa légitimité.»

LE TEMPS DES MOUSQUETS

Les Américains qui invoquent toujours le 2e amendement de la Constitution pour faire obstacle à toute réforme des lois sur les armes à feu oublient qu’en 1787, année de la rédaction de ce document qu’ils jugent sacré, les fusils étaient des armes rudimentaires.

Il fallait insérer la balle dans le canon, verser de la poudre noire, tasser la poudre avec un bâton, etc. – et, surtout, recharger l’arme après chaque tir!

On est loin des fusils d’assaut modifiés qui sont utilisés dans la plupart des tueries de masse!

L’HALLOWEEN VA ÊTRE DIFFICILE

Le puissant syndicat des acteurs américains, qui sont en grève depuis trois mois, demande aux parents de ne pas déguiser leurs enfants en personnages de films le jour de l’Halloween, en signe d’appui.

«Pour l’amour de Dieu, c’est tout ce que vous avez trouvé comme stratégie? a écrit la comédienne Melissa Gilbert (La petite maison dans la prairie). C’est ce genre de bullshit stupide qui fait que la grève perdure!»

«Hâte de traiter ma fille de huit ans de scab», s’est moqué Ryan Reynolds.

Déjà que les enfants ne peuvent plus se déguiser en samouraï, en chef apache ou en mariachi...