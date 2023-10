EN DIRECT: Jets - Canadiens

Les Canadiens affrontent actuellement les Jets sur les ondes de TVA Sports.

00:00- Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

15:47 - Kaiden Guhle écope d'une pénalité. Les Jets vont évoluer en avantage numérique.

08:23 - Les Jets sont chassés pour avoir utilisé trop de joueurs sur la patinoire. On va évoluer à quatre contre quatre.

06:29 - Cole Caufield écope d'une pénalité. Les Jets vont évoluer en avantage numérique.

05:05 - BUT MTL 1-1 Le faible tir de Justin Barron se retrouve derrière Laurent Brossoit. Le troisième but de la saison du défenseur permet à Montréal de créer l'égalité. Kaiden Guhle et Rafaël Harvey-Pinard obtiennent des aides.

04:28 - BUT WIN 1-0 Adam Lowry marque sur un tir de pénalité. Son premier de la saison donne les devants à Winnipeg.

04:28 - Adam Lowry est accroché par Alex Newhook alors qu'il se présentait seul devant Jake Allen. Un tir de pénalité lui est décerné.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Laurent Brossoit Fiche: 0-1-0 / Moyenne de buts alloués: 4,04 / Taux d’efficacité: 84,6%

Jake Allen Fiche: 2-0-1 / Moyenne de buts alloués: 2,58 / Taux d’efficacité: 92,9%

Formation de l'entraîneur Martin St-Louis