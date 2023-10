Des remerciements de Martin St-Louis aux partisans

Même si ce n'était pas parfait, Martin St-Louis aime le fait de voir son équipe démontrer de la résilience.

C'est du moins ce qu'il a déclaré après la rencontre contre les Jets, samedi.

«Ce n'est pas le début qu'on avait planifié, mais il faut que tu continues et que tu avances. C'est dommage de commencer comme ça, mais tu as beaucoup de temps encore. J'ai aimé voir l'équipe se battre pour revenir. Il n'y avait rien de parfait, mais on a trouvé une manière de gagner.»

L'entraîneur-chef des Canadiens estime également que les partisans ont leur mot à dire dans les succès de l'équipe, jusqu'à maintenant cette saison.

«Une des grosses raisons est nos partisans et l'ambiance dans l'amphithéâtre. Ça nous donne de la confiance et de l'énergie. Je pense que c'est un groupe qui s'aime et qui veut aller à la guerre ensemble.»