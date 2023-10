Énergie: «Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier»...

Mon père, agriculteur astucieux, a longtemps gardé ses chevaux après l’acquisition d’un tracteur. On ne sait jamais ... Quand il a vendu ses chevaux, à regret, il a acheté un deuxième tracteur. Au cas où.

De même, sa ferme ne connaissait pas la monoculture. Il est dangereux de dépendre à l’excès d’une seule source de revenu.

Devenu propriétaire urbain, j’ai suivi inconsciemment cette règle. Un problème de chauffage qui se prolonge (bris mécanique, panne d’électricité) c’est grave. La chaudière à l’huile a été doublée d’un poêle au bois. L’huile fut remplacée par la bi-énergie, (chaudière au gaz naturel avec élément électrique, cuisinière, foyer et chauffe-eau au gaz).

Ce qui permit de produire de la chaleur sans électricité au besoin. L’équipement de camping restant à portée de main, de quoi survivre en autonome, de ne pas chercher refuge ailleurs durant une crise de verglas ou une tornade.

Vous comprendrez que je ressente un certain malaise devant l’évolution de la société contemporaine.

Dépendance

À coup de normes et de décrets on est en train de me rendre totalement dépendant d’une seule source d’énergie. L’ancienne sagesse est devenue une tare. Les moteurs à combustion sont voués à la disparition à court terme. Le bois? Ça pollue terriblement.

Le gaz naturel dont on vantait les mérites? Source de GES et pire, il vous empoisonne la cuisine. Interdit pour la cuisson dans les nouvelles constructions.

Reste quoi? L’électricité, mais à utiliser avec parcimonie. Avec parcimonie car en éliminant toutes les solutions de rechange, d’autorité ou au nom de la nouvelle religion environnementale, l’électricité prend une importance démesurée.

Avec parcimonie car il faut bien alimenter les batteries de ces autos vertes. Et comme ces nouvelles créent une demande exponentielle, il faudra doubler la production.

Piège

Voilà, le piège est refermé. Ces derniers jours MM. Legault, Fitzgibbons et Sabia nous annoncent sans rire que les tarifs vont devoir augmenter. Cherchez l’erreur.

Gérard Laurin, Gatineau