Erdogan demande à Israël d'«arrêter cette folie» et de «mettre fin aux attaques»

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé samedi à Israël «d'arrêter immédiatement cette folie» et de «mettre fin à ses attaques» contre Gaza dans un message posté sur X (ex Twitter).

«Les bombardements israéliens qui se sont intensifiés hier soir sur Gaza ont encore une fois visé les femmes, les enfants et les civils innocents et a approfondi la crise humanitaire en cours. Israël doit immédiatement arrêter cette folie et mettre fin à ses attaques», a affirmé le dirigeant turc.

https://twitter.com/anadoluagency/status/1718164625101934950

Il a aussi invité à un rassemblement organisé samedi par son parti à Istanbul «où nous affirmerons haut et fort que nous sommes aux côtés du peuple palestinien contre la persécution d'Israël».

Le chef de l'État turc a annoncé sa participation à cette réunion intitulée «Grand rassemblement pour la Palestine» et qui se tiendra sur le terrain de l'ancien aéroport Atatürk d'Istanbul.

M. Erdogan a dans les jours précédents durci son ton à propos des bombardements menés par Israël à Gaza en représailles à l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre qui a fait

1 400 morts selon les Israéliens.

Il avait annoncé mercredi renoncer à tous ses projets de déplacement en Israël et stigmatisé l'incapacité des Occidentaux à arrêter la guerre à Gaza.

«Le Hamas n'est pas un groupe terroriste, c'est un groupe de libérateurs qui protègent leur terre», avait-t-il aussi dit, attirant les foudres d'Israël.

Après avoir appelé à la retenue dans les jours qui ont suivi le massacre d'Israéliens perpétrés par le Hamas, le président turc a changé de ton et dénoncé un «génocide» après la frappe, la semaine dernière, sur un hôpital de Gaza qu'il a immédiatement attribuée à Israël - sans jamais revenir dessus.