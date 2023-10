Êtes-vous responsable des dettes de votre conjoint?

Si votre conjoint a accumulé des dettes, vous craignez peut-être d’en devenir responsable. Qu’en est-il réellement?

Récemment, une lectrice nous a demandé si elle pouvait être tenue responsable des dettes de son conjoint et si elle devrait les rembourser. Une question préoccupante puisque cela pourrait non seulement mettre ses propres finances en péril, mais aussi avoir un impact négatif sur son dossier de crédit.

D’entrée de jeu, Sophie Desautels, première directrice principale et syndic autorisée en insolvabilité chez Raymond Chabot, se fait rassurante. «La règle de base est que chacun est responsable de ses propres dettes. Seules les dettes communes peuvent être partagées», dit-elle.

Elle ajoute que deux situations nécessitent de se montrer particulièrement prudent: lorsqu’on endosse une dette contractée par son conjoint ou quand on est coemprunteur avec lui.

Endosser ou cautionner la dette du conjoint

Si votre conjoint a contracté une dette, un prêt par exemple, et que vous avez endossé celle-ci ou que vous vous êtes porté caution, dans ce cas vous en deviendrez entièrement responsable s’il ne rembourse pas le créancier. «Vous serez considéré comme solidairement et conjointement responsable de la dette si votre conjoint est en défaut de paiement», précise Sophie Desautels.

Votre conjoint a demandé une marge de crédit et vous vous êtes porté caution ou endosseur? S’il venait à faire faillite, il serait dès lors libéré de cette dette, mais attention, car cela ne sera pas votre cas. «Vous seriez encore responsable de celle-ci à 100% – et pas seulement 50% – aux yeux des créanciers, qui pourraient donc se retourner contre vous pour obtenir leur dû», précise Sophie Desautels.

Être coemprunteur

Si vous avez acheté une automobile avec votre conjoint, vous serez considéré comme le coemprunteur. Votre nom apparaîtra en tant qu’acheteur avec celui de votre coemprunteur au Registre des droits personnels et réels immobiliers (RDPRM). «Là encore, les deux coemprunteurs sont responsables à 100% de la dette contractée, et pas seulement à 50% comme on pourrait le croire», indique Sophie Desautels.

Sachez aussi que si le conjoint est en retard sur ses paiements, votre dossier de crédit pourrait en pâtir.

Pire encore, si le coemprunteur insolvable venait à faire faillite ou une proposition de consommateur et qu’il se retrouve libéré de la dette reliée au véhicule, vous ne le serez pas pour autant et serez responsable de 100% de la dette.

Le prêt hypothécaire

Lorsque l’on fait l’acquisition d’une maison avec son conjoint, les choses se corsent en cas d’insolvabilité. «Si l’un des deux conjoints fait faillite, qu’il y a une équité sur la maison et que le couple est uni civilement, l’autre pourrait devoir verser une somme dans le cadre de la faillite afin de racheter la partie de la maison et de pouvoir la conserver», prévient Sophie Desautels.

S’il y a une équité, le syndic recommandera plutôt la proposition de consommateur afin d’éviter ce type de situation et de préserver la propriété.

Mais s’il n’y a pas d’équité, pour autant que les paiements de l’hypothèque sont à jour et que celle-ci continue à être remboursée régulièrement selon les termes du prêt, la maison pourra être conservée malgré la faillite.

CONSEILS :

· Votre conjoint vous demande de cautionner ou d’endosser un prêt effectué en son nom? Avant d’apposer votre signature, réfléchissez bien à ce que cela impliquera pour vous s’il ne s’acquittait pas de sa dette.

· Rappelez-vous que si le créancier demande que le prêt soit endossé ou s’il exige une caution, cela signifie que le dossier de crédit de l’emprunteur n’est pas assez bon. C’est un signal à prendre en considération dans votre réflexion. À tout le moins, une bonne discussion avec votre conjoint s’impose sur les raisons qui expliquent son mauvais pointage de crédit.