BOUFFARD, Jean-Luc



À Montréal, le 17 octobre 2023, est décédé Jean-Luc Bouffard, à l'âge de 91 ans et 6 mois.Il laisse dans le deuil son épouse Marielle Côté, ses enfants Micheline Bouffard (Denis Laberge) et Martin Bouffard (Hélène Gilbert), ainsi que ses petits-enfants Myriam Laberge (Angelo Benedetto Lippa), Catherine Laberge (Samuel Fortin), Maxime Bouffard et Audrey Bouffard.Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs Léo Paul Côté (Madeleine Thibodeau), Henri Côté, Roger Côté (Linda Lepore), Simone Rhéaume (feu Georges Bouffard), Marie-Alice Larochelle (feu Léonard Bouffard), Jeannine Côté (feu Gérard Guilbeault) et Denise Côté ainsi que tous ses neveux, nièces, autres parents et amis de la résidence au Fil de l'Eau.La famille accueillera les parents et amis, en présence des cendres. au complexe funéraire Les Espaces Memoria, 2159 boul. St-Martin Est, Lavalle samedi 4 novembre 2023 de 13h à 16h, suivi d'une Liturgie de la Parole.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, située au 6070, Sherbrooke Est, Bureau 104, Montréal, QC H1N 1C1.