LAPOINTE, Fernand



Accidentellement, le 24 octobre 2023, à l'âge de 96 ans et 9 mois, est décédé M. Fernand Lapointe, époux de Mme Claire Perreault, de Joliette. Il était le cofondateur de la ligue de pétanque HLS.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Julie (Germain), Clermont (Lorraine), Noëlline (Pierre), Nicole (Serge), Danielle (feu Sylvain), Odette (Gaétan) et Jacques; son beau-fils Stéphane (Nathalie); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs : Desneiges (feu Gabriel), André (Sylvie), Maryse (Yves) et France (feu Luc); ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 4 novembre à compter de 15h auwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire, le samedi 4 novembre à 17h.SVP Pas de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière.