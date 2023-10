INKEL, Geneviève



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Geneviève Inkel, survenu à Laval le vendredi 8 septembre 2023 à l'âge de 69 ans.Elle laisse dans le deuil sa soeur Denise (Jacques St-Amour) et son frère Michel, sa tante Pierrette, ses cousins Vincent, Arianne et Monique, elle laisse également dans le deuil sa grande amie Danielle Lafleur, ainsi que plusieurs autres parents, amis et collègues.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 4 novembre 2023 de 15h à 17h.Si vous désirez honorer la mémoire de Geneviève qui s'est dévouée pour la cause des chats abandonnés, faites un don à la SPCA de Montréal 5215 rue Jean-Talon Ouest, H4P 1X4 1-866 - 366-7722 spca.com ou admin@spca.com.