Gaza: les États-Unis se discréditent en donnant carte blanche à Israël

L’attaque militaire terrestre d’Israël contre Gaza semble imminente, puisque les communications internet avec le territoire gazaoui ont été rompues. Israël devrait gagner la guerre militaire. Mais Benyamin Nétanyahou et son gouvernement sont en train de perdre la guerre politique de l’opinion publique. Et ils entraînent dans cette défaite les États-Unis ainsi que leurs alliés. Certes, Israël réplique à une attaque horrible du Hamas, une organisation politico-religieuse islamiste et totalitaire qui veut conquérir Israël et y imposer un régime islamiste. Mais les Israéliens, à Gaza et en Cisjordanie, sont des envahisseurs et des colonisateurs. Cette réalité fait descendre dans la rue les populations des pays voisins et oblige les gouvernements de la région à s’éloigner des États-Unis. Même la Jordanie, pourtant un allié loyal de Washington, a pris ses distances. Il y a quelques jours, au Caire, lors d’une conférence pour la paix, le roi de Jordanie a d’ailleurs très éloquemment résumé le sentiment populaire dans le monde arabe.

1) Qu’est-ce que le roi de Jordanie a déclaré?

Les paroles du roi de Jordanie méritent d’être rapportées parce qu’elles sont très claires et qu’elles expriment un sentiment qui est peu diffusé aux États-Unis ou chez leurs alliés en général: «Les vies des Palestiniens comptent moins que celles des Israéliens. Nos vies comptent moins que d’autres vies. L’application du droit international est optionnelle. Et les droits humains ont des limites. Ils s’arrêtent devant des frontières, ils s’arrêtent devant des races et ils s’arrêtent devant des religions.» La Jordanie a d’ailleurs déposé à l’Assemblée des Nations Unies une résolution qui exige le réapprovisionnement immédiat de Gaza en produits essentiels.

2) Comment le Canada réagit-il?

Le Canada a réagi favorablement à la résolution de la Jordanie, en demandant cependant que le Hamas et les otages soient mentionnés dans la celle-ci. Les États-Unis ont créé une certaine surprise en appuyant l’amendement proposé par le Canada. Si la résolution passait, elle obligerait Israël à réapprovisionner la bande Gaza.

3) Le gouvernement israélien accepterait-il de se plier à une telle résolution de l’ONU?

Il n’est pas évident que Benyamin Nétanyahou accepterait de se plier à une résolution de l’ONU qui exigerait de réapprovisionner Gaza. C’est que Nétanyahou est soutenu par des religieux juifs extrémistes qui veulent coloniser les terres de Gaza. Mais d’autre part, plusieurs généraux de l’armée israélienne s’opposent aux politiques de colonisation des extrémistes juifs. Malheureusement, les extrémistes croient qu’une victoire militaire leur conférera tous les droits.

4) Vers où évolue l’opinion publique mondiale?

L’attention internationale se tourne ainsi plus en plus vers deux aspects de la guerre que le gouvernement israélien souhaite garder sous silence. D’abord la souffrance intenable de la population gazaouie. Celle-ci risque littéralement de mourir de faim et de soif dans les prochaines semaines. Ensuite, le rôle des extrémistes juifs dans le conflit palestinien. En plus d’envenimer la situation, ils sont de plus en plus vus comme un obstacle à toute paix dans la région.

5) Quelle est la meilleure solution au conflit?

Israël n’a pas d’autre choix que de tenter d’éradiquer le Hamas. D’abord militairement, puis politiquement. Cependant, l’armée israélienne devrait minimalement cesser de bombarder le sud de Gaza. Une fois le Hamas vaincu, la meilleure solution consisterait à envoyer des Casques bleus à Gaza et en Cisjordanie pour assurer la constitution d’un État palestinien et une certaine paix. Ils devraient y demeurer pendant des décennies.