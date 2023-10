La carrière de Denise Filiatrault en cinq photos souvenirs

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs.

Faire du cinéma

Photo d’archives

Dans la peau de Florence, lors du tournage de la comédie Je suis loin de toi mignonne de Claude Fournier, en 1976. Une idée originale de Dodo et Denise qui raconte l’histoire de deux sœurs travaillant dans une usine de munitions en 1940 et qui rêvent de se marier. C’était la première fois que les deux vedettes de l’heure étaient réunies au cinéma.

Sitcom à l’américaine

Photo d’archives

Sur le plateau de Chez Denise, fin des années 1970, la première télésérie de Denise à titre d’auteure. Elle y racontait ses propres péripéties en restauration, ayant elle-même dirigé des restaurants. Chez Denise lancera la carrière de Normand Brathwaite, premier Noir dans une série d’ici, et nous fera découvrir l’amusant gai Christian Lalancette (André Montmorency).

Audacieuses

Photo d’archives

Dans Moi et l’autre, l’une des comédies les plus populaires de l’histoire de notre télévision, créée par Jean Bissonnette et Gilles Richer, à Radio-Canada de 1966 à 1971. C’était la première fois qu’on racontait les folles aventures de deux jeunes femmes libérées et avant-gardistes, Denise et Dominique (Michel), deux amies et locataires du même immeuble.

Sa arrière, ses amours

Photo d’archives

Vieille photo de Denise et de ses deux filles Sophie Lorain et Danièle Lorain, tirée de la biographie Quand t’es née pour un p’tit pain, sortie en 2017. La bio, écrite par Danièle, raconte la vie et la carrière de la grande dame du théâtre, de ses débuts dans les cabarets jusqu’à la direction du Théâtre du Rideau Vert.

Cécile Plouffe

Photo d’archives

Dans Le crime d’Ovide Plouffe, un film de Denys Arcand, tourné en 1984, il y a près de 40 ans ! Denise reprenait le rôle de la sœur d’Ovide, l’incompris de la famille. Au cours des années 1970 et 1980, la comédienne jouera plusieurs dizaines de rôles à la télé, au cinéma et sur scène.