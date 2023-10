Le divorce du gouvernement de François Legault avec les Québécois

Je regarde aller François Legault depuis quelques semaines, et il semble être le pilote d’un gouvernement désorienté et désincarné de plus en plus du Québec.

Il vaut la peine de revenir en arrière.

Dans son premier mandat, le PM et son gouvernement marchaient sur l’eau.

Les caquistes saisissaient quelque chose de l’âme québécoise à ce moment précis de notre histoire.

«On prend les Québécois où et comme ils sont», pour reprendre ce qu’un caquiste m’a déjà dit.

Ça ressemblait à ceci: des réformes pas trop dérangeantes, une affirmation identitaire rassurante, des petites colères furtives envers le Canada, un PM avec une authenticité attachante...

Chacun y trouvait son compte: un jour, on le comparait à Duplessis – les conservateurs étaient contents –, le lendemain, à un péquiste de placard – les nationalistes étaient satisfaits –, le surlendemain, à Robert Bourassa – les milieux économiques célébraient.

Le PM connectait avec les Québécois, et les sondages le prouvaient.

En début de mandat, il dépassait 44% des intentions de vote avec la loi 21.

À la fin du mandat, il frôlait les 45% avec sa gestion de la pandémie.

Myopie caquiste

En ce début de sixième année au pouvoir, le gouvernement Legault est en train de perdre ce qui faisait sa force: sa capacité de lire l’opinion publique.

Le deuxième mandat d’un gouvernement est toujours difficile pour cette raison.

On lit mal ce qu’il se passe devant nous.

Les caquistes étaient, par exemple, certains de gagner la partielle de Jean-Talon.

La ville de Québec, c’est nous, disait-il.

Fallait entendre Geneviève Guilbault à la télévision, avant les résultats de la partielle, dire à quel point ils avaient écouté, et compris les gens de Jean-Talon pendant la campagne.

Ils ont perdu par 22 points.

Ne pas s’être aperçu qu’une telle dégelée se dessinait incarne assez bien cette désincarnation caquiste.

Ramener le troisième lien le lendemain même sous l’excuse de la «consultation» confirmait exactement leur myopie. Et pendant ce temps, de nouvelles hésitations arrivent sur le tramway de Québec.

Contradictions

Ça s’est continué dans la dernière semaine.

Au lendemain de la sortie du PQ parlant d’une monnaie et d’une armée d’un Québec souverain, le PM Legault reprenait la rhétorique du fédéralisme de 1995 avec les mots «référendum», «péréquation» et «pertes d’emplois».

Le fédéraliste résigné se transformait en fédéraliste enthousiaste.

Que la semaine d’après, il lance «Y’a rien de plus insultant que de me faire comparer à Jean Charest» est d’autant plus ridicule, en plus d’être un peu bas.

Surtout quand le PM saluait le courage de M. Charest, deux semaines auparavant, au complexe hydroélectrique de la Romaine.

Les milliards sélectifs

Et quoi qu’on pense de la filière batterie développée par le boys club économique de la CAQ, il reste tout de même une impression que pendant qu’on investit grassement pour faire des «gros deals» et attirer des multinationales, 600 000 employés de la fonction publique quémandent, et n’obtiennent rien d’autre que la rigidité du gouvernement.

Tout à coup, la «capacité de payer» apparaît, tout comme le «on est en déficit».

Ça donne cette image: les batteries électriques passent avant le monde.

À force de contradictions, quelque chose sonne faux en haut lieu à la CAQ.

Je suis persuadé que la montée de Paul St-Pierre Plamondon trouve racine aussi dans le contraste que le chef péquiste offre par rapport au PM.