La Gaspésie à motoneige : une destination mythique de 3 000 kilomètres

Mais saviez-vous que l’hiver, vous pouviez facilement sillonner la région en motoneige?

Avec 3 000 kilomètres de sentiers enneigés, balisés et entretenus, c’est un réel dépaysement qui vous attend lorsque vous entamerez le grand tour de la Gaspésie puisque vous aurez un accès privilégié à des points de vue spectaculaires sur la mer et les montagnes!

Des paysages variés

Dany Vachon

Les motoneigistes aiment la Gaspésie et proviennent de partout en Amérique du Nord. Il faut dire que la diversité de paysages vaut le détour! Sur le sentier Trans-Québec, vous verrez défiler entre autres attraits, les monts Chic-Chocs, le rocher Percé, les sommets du mont Saint-Joseph (Carleton-sur-Mer) et du mont Saint-Pierre, qui offrent des panoramas à couper le souffle. Le long du littoral, vous apercevrez les fameux phares, en plus de croiser d’imposants orignaux dans la forêt!

Les circuits proposés

Alexa Fay

Les 7 parcours de 112 à 1 156 km qui couvrent l’ensemble de la péninsule vous permettront d’effectuer des boucles sur mesure ou de vous poser quelques jours pour faire des allers-retours. Vous serez ainsi en mesure de parcourir des endroits autrement inaccessibles comme les sentiers du mont Carleton ou encore, la traversée des monts Chic-Chocs et de la réserve faunique de Matane par la trail 595. Avec d’importantes quantités de neige allant de 4 à 8 m. par année, il n’est pas étonnant que la Gaspésie figure dans le top 3 des destinations motoneige préférées des Québécois!

Hébergement : des nouveautés!

L’hospitalité des Gaspésiens est notoire et afin d’accueillir une clientèle croissante, de nouveaux sites ont ouvert leurs portes. Outre les stations-service, restaurants et microbrasseries, l’offre d’hébergement a été bonifiée. Il y en a pour tous les goûts!

Motel Marquis à Saint-Adelme: située près de Matane, cette nouvelle construction au carrefour stratégique des sentiers de motoneige fera le bonheur des adeptes de véhicules hors route.

Parc et Mer Mont-Louis, Saint-Maxime-du-Mont-Louis: au bord du fleuve! Un tout nouveau dortoir est à votre disposition en location par lit ou pour la chambre au complet. Salle communautaire avec cuisine, salon, jeux et Wi-FiI-FI gratuit; douches, toilettes, buanderie et literie facturables.

Camp de base Gaspésie, Percé (Coin-du-Banc): chalet accessible 4 saisons avec spa et... vue sur la mer! Idéal pour terminer la journée après avoir joué dehors! À 15 minutes de Percé, voici une destination tout-en-un offrant hébergement en auberge ou chalet, restauration aux saveurs locales et une variété d’activités guidées, à quelques kilomètres des sentiers de motoneige.

Dôme Rocher Percé au Domaine Renard, Percé: désormais accessibles à motoneige! Vivez une expérience unique dans l’un des six dômes géodésiques à proximité du rocher Percé, offrant une superbe vue panoramique sur l'île Bonaventure et le Ccap- d'Espoir. Tout équipés, on y retrouve une cuisine et une salle de bains complète, literie et serviettes, un lit grand format (queen)lit queen à la mezzanine et un sofa canapé-lit dans l'aire de vie. Le forfait motoneige comprend le souper et le déjeuner, livrés par la Maison Black Whale de Percé.

Planifiez votre séjour dès maintenant en vous informant des forfaits disponibles et en téléchargeant aussi l’application iMotoneige. La Gaspésie vous réserve une escapade unique!

