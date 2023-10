La région d’Edmundston au Nouveau-Brunswick est un paradis pour les adeptes de motoneige et de quad

Edmundston est une région à découvrir, que ce soit en quad avant l'arrivée de la neige avec plus de 1360 km de sentiers, à l'arrivée de l'hiver avec ses 360 km damés ou en motoneige avec ses 650 km de pistes.

Les forêts et les vues montagneuses offrent un décor à couper le souffle. Certains restaurants, y compris la Microbrasserie Ateepic, sont accessibles en véhicules motorisés. Edmundston et le Nouveau-Brunswick sont accessibles par la route ou par les pistes de quad et de motoneige.

Découvrir Edmundston par ses pistes, c'est également découvrir la culture accueillante de la région, comme son nouveau festival « Odyssée de l'or blanc » qui se déroulera en février. Il n'y a donc aucune raison de passer à côté de cette belle région pour vos aventures en quad ou en motoneige.

