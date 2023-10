La réussite au détriment de la santé mentale

Les résultats de l'enquête de l'INSPQ sur la santé mentale des personnels scolaires présentent un constat désastreux: 6/10 se sentent dans une santé mentale précaire. C'était prévisible depuis des décennies. On ne peut pas espérer mieux quand on choisit de gérer le système d'éducation comme une entreprise en considérant peu la santé des individus que l'on instrumentalise pour atteindre les résultats escomptés. Quand la mission de l'école est à tout prix la réussite éducative de l'élève au détriment de la santé mentale de tous, il est de notre responsabilité citoyenne de nous questionner sérieusement sur les conséquences désastreuses que certaines politiques et modes de gestion ont sur les personnels scolaires, mais aussi sur la génération actuelle et celles à venir.

Nous assistons depuis plusieurs années à la déshumanisation de nos milieux éducatifs pour répondre à la logique de marché d'une vision managériale de l'éducation. Les premières victimes sont celles qui y évoluent. Encore une fois avec le PL23, on tente de traiter les maux avec la maladie, ce qui ne fera qu'aggraver la situation dans les écoles. Ce n'est pas en promouvant une gouvernance oligarchique et en créant un Institut national d'excellence en éducation (INEE) que nous améliorerons notre système. Ce discours sorti tout droit des années 90 où l'on parle de pratiques efficaces en se basant sur les «données probantes» n'a plus la cote depuis belle lurette parce que l'école évolue avec la société, et qu'il ne s'agit plus seulement d'enseigner pour que les élèves apprennent. On se rend bien compte que la complexité de la tâche des personnels scolaires est proportionnelle aux différents défis qu'apportent les changements sociaux incessants dans l'écosystème scolaire. Le discours manichéen et simpliste que tiennent les partisans de ce projet de loi rend les principaux acteurs des milieux fortement imputables envers le système. Conséquemment, cela ne fait qu'augmenter la pression insidieuse qui conduit certains d'entre eux vers la détresse psychologique.

Simples exécutants

Leur vulnérabilité est exploitée au profit d'une croyance selon laquelle ils sont les seuls responsables de la réussite éducative des élèves, quand c'est une responsabilité partagée par tous. Tranquillement, on les dépouille de leur autonomie professionnelle et de leur expertise pour devenir de simples exécutants. Le discours de l'excellence et les moyens «innovants» que l'on propose aux milieux ne font que les asservir davantage, au détriment de leur santé mentale. Par ricochet, cela a des impacts sur celle des élèves, qui, de plus en plus anxieux et démotivés par l'école, s'éloignent d'un réel apprentissage de savoirs, de savoir-faire, mais aussi d'un savoir-être dans la société.

La perte de sens que vivent quotidiennement plusieurs personnels scolaires s'ajoute à un sentiment d'impuissance face à ce cirque orchestré par une poignée d'individus qui persistent et signent pour promouvoir cette vision de l'éducation qui fait du tort à notre société depuis trop longtemps. En perte de repères pour orienter nos actions, nous sommes les spectateurs de l'effondrement de notre système éducatif, au profit d'une idéologie apathique loin de promouvoir le développement humain dans toutes ses potentialités.

Réhumaniser l’école

Au début d'octobre a eu lieu la Journée mondiale de la santé mentale. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété que «La santé mentale est un droit humain fondamental pour toutes et tous. Toute personne, quelle qu'elle soit et où qu'elle se trouve, a droit au meilleur état de santé mentale possible». Je crois que cette prémisse devrait réorienter les actions du ministre Drainville pour faire un pas en arrière. C'est, à mon avis, l'une des priorités pour réhumaniser l'école.

Monsieur le ministre, si vous désirez faire l'histoire comme celui qui a réussi à régler l'impasse du système et le mettre sur la voie de l'excellence en vertu de la santé mentale de tous, la solution innovante ne réside pas dans le PL23. La solution innovante réside dans une attitude bienveillante et empathique du gouvernement par son désir de travailler conjointement avec tous les milieux scolaires et universitaires. Elle réside dans l'amélioration des conditions de travail et le retour d'une vision humaniste de l'institution éducative. Nous avons à cœur l'avenir de nos jeunes et nous possédons au Québec une expertise fantastique qu'il faut valoriser et mettre en commun. Pourquoi ne pas miser sur cela pour prendre des décisions éclairées pour le bien-être collectif?

Photo courtoisie

Nancy Goyette, professeure et chercheuse en psychopédagogie du bien-être, Université du Québec à Trois-Rivières