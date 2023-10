Le grand Dryden de retour à Saint-Laurent

Dans sa jeunesse, à Toronto, Ken Dryden n’a jamais pensé qu’il ferait carrière dans la Ligue nationale. Il s’imaginait encore bien moins défendre les couleurs du Canadien et remporter la coupe Stanley six fois en huit ans. Et la création d’une statue à son effigie était tout aussi inimaginable. Mais tout ça est arrivé.

L’ancien grand gardien est passé par l’arrondissement de Saint-Laurent, samedi, pour assister à la relocalisation de sa statue devant l’aréna Raymond-Bourque.

Qui aurait dit que deux grands joueurs de l’histoire du Canadien et des Bruins se retrouveraient côte-à-côte pour la postérité un jour? Les deux ne se sont jamais affrontés puisque Dryden a raccroché ses jambières l’année où Bourque a été repêché, il y a de ça 44 ans déjà.

La sculpture de bronze de Dryden a aussi son histoire. Réalisée par Robin Bell, un artiste originaire d’Ottawa, l’œuvre intitulée The Goalie a été exposée à la Place Vertu de 1985 à 2011 puis déplacée, lorsque la société Ivanhoé Cambridge s’est départie de ce centre commercial, pour la déménager à la Place Montréal Trust, une autre de ses propriétés située au centre-ville.

Avant le trio de la Sainte-Trinité

Des recherches m’ont appris que ce fut la première statue créée en l’honneur d’un joueur du Canadien. Un autre fleuron auquel Dryden n’aurait jamais osé penser.

Comment a-t-on pu lui attribuer une statue avant Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur, membres de la Sainte-Trinité du Canadien?

L’homme de 76 ans pouffe de rire lorsqu’informé de cette anecdote.

« Eh bien!, réagit-il avec gêne.

« C’est arrivé comme ça parce qu’un promoteur immobilier a demandé que l’on fasse une statue de moi pour l’un de ses centres commerciaux. Mais ça ne correspondait pas à l’ordre des choses.

« La statue est belle mais il y a, au Centre Bell, un emplacement spécial où on retrouve les statues de quatre figures vraiment particulières de l’histoire du Canadien », ajoute Dryden modestement.

Ces joueurs sont, par ordre d’ancienneté, Howie Morenz, le Rocket, Jean Béliveau et le Démon blond.

La société Ivanhoé Cambridge, qui possède des centres d’achats à travers le Canada, a le mandat d’y exposer des œuvres d’art. Dans le cas de Place Vertu, la personne derrière l’idée de faire fabriquer une statue grandeur nature de Dryden et de la placer bien vue avait été épaté sans doute par les exploits de celui-ci.

Posture légendaire

Dryden est gelé dans le temps dans la posture qui le caractérisait pendant les arrêts de jeu, c’est-à-dire les bras croisés au sommet de son bâton.

C’était sa façon à lui de relaxer.

« J’ai commencé à adopter cette position au niveau junior B, indique-t-il.

« Les gardiens ont l’habitude de s’appuyer sur leurs genoux pour se reposer pendant les pauses. Mais je ne me sentais pas à l’aise dans cette position en raison de ma grande taille. »

Les gardiens de six pieds quatre pouces étaient rares à son époque. Plusieurs faisaient moins de six pieds. De nos jours, la majorité font au moins six pieds deux pouces.

Effet psychologique

Dryden pense que sa posture dégageait aussi un effet psychologique sur ses coéquipiers et ses adversaires.

« Pour les joueurs de mon équipe, ça représentait le calme et la confiance, dit-il.

« Quant aux adversaires, ils se disaient : « Nous ne pouvons pas atteindre ce gars-là. »

Dryden raconte avec humour la première fois qu’il s’est rendu à Côte-Vertu pour voir sa statue.

« J’étais avec mon épouse et nos deux enfants (un garçon et une fille), indique-t-il.

« On cherchait la statue et je ne voulais demander à personne où elle se trouvait de peur de passer pour quelqu’un qui se prend pour un autre. Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait des travaux et des tas de terre. En montant une pente, j’ai aperçu le dessus de la tête de la statue. »

Le déménagement de l’œuvre devant l’aréna Raymond-Bourque revient au maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa. Un jour qu’il arpentait le centre Montréal Trust, il a aperçu la statue, tout empoussiérée, dans un coin perdu du secteur des restaurants.

Jugeant la situation inconcevable, M. DeSousa a fait des démarches auprès d’Ivanhoé Cambridge pour que celle-ci fasse don de la statue à la Ville de Montréal, qui l’a ajoutée à sa collection d’objets culturels.

Les jeunes apprendront qui est Ken Dryden puisque des plaques française et anglaise relatant les faits d’armes de Dryden ont été installées près de la statue. Un signe que les grandes éditions du Canadien sont bien loin derrière nous.