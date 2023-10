Le PQ «va très bien» : PSPP appelle les péquistes à la modestie

Galvanisés par une victoire historique dans Jean-Talon et l’ajout d’un quatrième député à l’Assemblée nationale, les péquistes doivent rester humbles, dit Paul St-Pierre Plamondon.

«On est un parti de service public et donc par définition, on cherche à être rigoureux et modestes», a lancé le chef du Parti québécois, alors que s’ouvre samedi le Conseil national qui réunira quelque 400 militants.

Il n’y a pas si longtemps, le parti traversait une période difficile, rappelle PSPP.

«Quand les choses vont très bien, il faut également ne pas se laisser déconcentrer de nos objectifs réels, à savoir d’avoir un impact positif dans la société, aider des gens pour vrai. On n'est pas encore rendu là, on va se rendre là, mais on a encore du travail à faire», a-t-il insisté, en mêlée de presse.

