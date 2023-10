Legault confronté par le budget de l’an 1

En ramenant la question nationale à l’avant-scène avec son budget de l’an 1, le Parti Québécois a placé François Legault dans la position inconfortable de défenseur de la fédération canadienne... mais la CAQ pourrait en tirer profit, disent des observateurs.

«Les péquistes ont amené un argument qui n’était pas là auparavant, en disant: “Vous voyez, on n’a pas les moyens de rester dans le Canada, ça nous coûte trop cher”. On n’aurait jamais pensé entendre ça!» s’étonne une professeure de science politique de l’Université d’Ottawa, Geneviève Tellier, au bout du fil.

«C’est comme si les discours avaient changé: les souverainistes ne semblent plus obligés de se justifier de la viabilité économique de leur projet. Ce n’est plus nécessaire, ça semble acquis pour bien des gens. Alors maintenant, ils attaquent», ajoute-t-elle.

Cette offensive est d’autant plus efficace que les péquistes ont paré certains coups à l’avance en calquant leur budget de l’an 1 sur le même exercice réalisé par François Legault lui-même en 2005, alors qu’il était au PQ.

«Surtout, ça force le premier ministre à jouer le rôle du fédéraliste», renchérit un autre politologue, Philippe Dubois, qui convient que c’est une position «délicate» pour François Legault.

D’une part, c’est qu’il se voit contraint d’expliquer pourquoi le Québec ne peut pas être un pays si le problème n’est pas économique, poursuit M. Dubois. Mais en même temps, sa posture «nationaliste» l’empêche d’attaquer avec trop de véhémence le projet indépendantiste, car il risque de perdre les électeurs péquistes qui ont décidé de le suivre.

À l’aise en défense

Mais tout incommodante qu’elle puisse paraître – M. Legault n’a manifestement pas éprouvé de plaisir à se faire comparer à Jean Charest plus tôt cette semaine –, cette situation est loin d’être un problème insoluble pour le chef caquiste, qui pourrait bien être à l’aise de jouer en défense sur cet enjeu.

«Je ne pense pas que ça lui cause vraiment des ennuis, s’il joue bien ses cartes», reprend Geneviève Tellier.

«M. Legault peut attaquer M. St-Pierre Plamondon sur son projet en tant que tel et réaffirmer sa propre position, en disant que la population est ailleurs et qu’il est possible d’être nationaliste dans la fédération», explique-t-elle.

Une position mieux assurée grâce à un allié insolite: le Parti libéral du Québec, suggère à son tour M. Dubois.

«La CAQ aurait intérêt à ce qu’il y ait un extrême à sa gauche et un extrême à sa droite, un plus fédéraliste et un plus souverainiste, pour être au centre et rejoindre la proportion assez intéressante d’électeurs qui s’y trouvent», note le politologue.

Ce que confirment d’ailleurs les railleries d’une source caquiste, qui s’étonnait plus tôt cette semaine quand le chef par intérim du PLQ, Marc Tanguay, accusait François Legault d’être un souverainiste déguisé, au Salon bleu. «On n’a même pas eu besoin de lui demander!» se bidonnait-on.

De l’air aux libéraux

Mais si la question nationale reste à l’avant-plan suffisamment longtemps, cela pourrait donner beaucoup d’air aux libéraux, qui demeurent le seul parti carrément fédéraliste à l’Assemblée nationale. La CAQ pourrait alors perdre des plumes des deux côtés.

«Tout dépend de la saillance de l’enjeu», remarque M. Dubois, en rappelant que les libéraux sont dans une mauvaise posture pour passer à l’offensive: «Ils n’ont pas de chef, et ils sont en redéfinition identitaire.»

Dans cette dynamique, le parti qui a le plus de mal à tirer son épingle du jeu est Québec solidaire, conviennent les deux politologues. «Pour eux, c’est un problème. Ils sont souverainistes, ils ne peuvent pas renier leur position, mais en même temps, ils n’en parlent pas beaucoup», observe Mme Tellier.

