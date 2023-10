Legault et la CAQ ont perdu le nord

Il n’y a plus de cohésion à la CAQ. Pour une énième fois, François Legault et Pierre Fitzgibbon ont fait la démonstration qu’ils ne sont pas sur la même longueur d’onde sur les tarifs d’Hydro-Québec. Depuis la défaite dans Jean-Talon, le chef caquiste semble désarçonné et impose à son équipe une gestion émotive, sur des coups de tête.

Lors du premier mandat, même si les caquistes provenaient de différentes familles politiques, ils ont avancé avec un bel esprit de corps.

Laïcité, remise d’argent dans les poches des contribuables, transformation des commissions scolaires, tous marchaient dans la même direction.

La période de COVID a concentré toute l’attention sur François Legault, qui menait l’opération avec une équipe restreinte.

Les choses ont changé avec le deuxième mandat.

Cette semaine, après la publication de propos de Michael Sabia tenus à l’interne, à l’effet qu’une hausse de tarifs d’hydro-électricité était inévitable, le super ministre de l’Énergie a offert une réponse somme toute logique.

Il a rappelé que la loi actuelle empêche une hausse annuelle supérieure à 3% jusqu’en mars 2025, et qu’il était hasardeux de se prononcer immédiatement sur la suite.

«On me demande s’il va y avoir une hausse en 2025, qu’est-ce que vous voulez que je vous réponde [...] on verra», a-t-il répondu, étonné de l’insistance des journalistes.

Pourtant, quelques minutes plus tard au Salon bleu, François Legault, lui, a juré qu’il n’y aurait jamais de hausse supérieure à 3%. Ad vitam æternam.

Réaliste?

C’est un engagement audacieux.

Il faut rappeler que les tarifs d’Hydro ont été gelés pendant un an et que depuis, la hausse limitée à 3%, bien en deçà de l’inflation, laisse croire à un incontournable choc dans le futur.

Quoi qu’il en soit, à sa sortie du Salon bleu, Fitz a choisi de se ranger.

«M. Legault a annoncé son intention politique. Au niveau législatif, il faut donc faire quelque chose», a-t-il dit.

Cela signifie que le chef caquiste a pris la décision lui-même en répondant du tac au tac à une question de GND, ou qu’il n’avait jamais fait part de son intention à son ministre responsable.

Nous avions fait état dans cette page, le 23 septembre, des avis contraires émis par les deux hommes, tant sur la tarification dynamique que sur une éventuelle consultation sur l’énergie.

Des violons à accorder

François Legault a recadré un autre ténor de son gouvernement sur la question de l’aide à apporter aux Québécois pour continuer de lutter contre l’inflation.

«Il n’y a pas la nécessité pour un chèque», insistait l’argentier Eric Girard le 16 août, au retour des vacances.

Le 6 septembre, François Legault ouvrait pourtant la porte à une aide pour certaines clientèles, qui serait annoncée... à la mise à jour économique du ministre des Finances.

«On est en train de regarder [...] s’il y a des personnes, des groupes de personnes, qui ont besoin d’une aide spéciale.»

C’est sans compter la décision prise par le premier ministre de remettre sur la table le défunt projet de 3e lien routier qu’il avait pourtant enterré, au lendemain de la dégelée subie dans Jean-Talon.

Il a créé la surprise au sein même de ses troupes, qui ne l’avaient pas vu venir.

Sa déclaration malheureuse à l’effet qu’être comparé à Jean Charest était la pire insulte, mardi, semblait aussi avoir été formulée sous le coup de l’émotion.

Au moins, cette semaine, il était en phase avec Christian Dubé sur la façon de réagir à la sortie des anciens premiers ministres contre la réforme de la santé.

Mais on dirait qu’il braque fréquemment le gouvernail sans prévenir son équipe, qui tangue sur le navire.