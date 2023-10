Les astuces rénos de Réal Béland

L’imagination et la créativité de l’humoriste Réal Béland se transportent aussi dans les rénovations de cuisines respectueuses de l’environnement, ce qui peut aussi se traduire par de grosses économies.

L’émission de rénovations Réal Débarque, actuellement présentée sur la chaîne CASA, met en scène l’expertise de rénovateur-constructeur de celui qui est davantage connu pour ses gags télévisuels et radiophoniques.

Réal Béland vient en effet d’une famille (du côté de sa mère) de menuisiers et d’électriciens desquels il a beaucoup appris. Il a aussi mis la main à la pâte pour bâtir quelques-unes de ses propres maisons.

« J’ai déjà fait un îlot de cuisine avec un vieux meuble (gros et bas de préférence) pour ensuite mettre un beau comptoir dessus », nous a expliqué Réal Béland, en entrevue téléphonique.

« Mélanger le moderne à l’ancien est souvent une belle façon de décorer une maison et en même temps, c’est du recyclage. »

Réal Béland a aussi déjà recyclé la porte du garde-manger de sa fille.

« On l’a grattée un peu, on a gardé sa couleur, on l’a traitée et c’est de nouveau sa porte, au lieu d’en acheter une nouvelle », a ajouté celui qui a également animé l’émission Papa Marteau sur CASA, où il aide sa fille dans la construction de sa maison.

« Ça coûte cher une nouvelle porte, les vieilles portes sont encore super belles et malheureusement les gens les jettent, déplore-t-il. On peut les récupérer avec des vieilles poignées et de vieilles mortaises. »

Photo fournie par Réal Béland

Les armoires

On peut aussi faire des miracles juste en changeant les couleurs des armoires, selon celui qui est présentement en rodage de son prochain spectacle.

« Maintenant, il y a des peintures qui adhèrent bien aux armoires, ce n’est plus comme dans le temps où elles écaillaient au bout d’un an, explique-t-il. Ça peut être très intéressant, au lieu de toutes les changer quand tu rénoves une cuisine. » Réal Béland a aussi récemment découvert qu’il existe la pose de dosseret autocollant, une solution qui est peu dispendieuse, selon lui.

« C’est une imitation de céramique, mais ça se colle, dit-il, précisant que ça doit être droit et à niveau. Tu peux coller ça sur le dosseret et quand tu es tanné, tu tires dessus et ça se décolle. »

Réal Béland a aussi mentionné que rénover une cuisine peut coûter entre 10 % et 15 % du prix d’une maison.

« C’est tellement cher pour vrai une cuisine, exprime Réal Béland, un peu exaspéré. C’est le fun de changer quelque chose qui coûte cher pour presque rien. »

Photo fournie par Réal Béland

Les appareils réfrigérants

Et la saison des rénovations de cuisine rime souvent avec nouveau frigo, rappelle par ailleurs Réal Béland.

« Saviez-vous que d’abandonner son vieux réfrigérateur en bordure de rue n’est pas du tout acceptable ? demande Réal Béland. Ces appareils contiennent des gaz réfrigérants dommageables pour l’environnement quand ils ne sont pas recyclés adéquatement. »

Jules Foisy Lapointe, directeur général de Go Recyc, seul organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC--- pour le recyclage des appareils réfrigérants, a certifié le tout.

« Les gaz contenus dans les frigos laissés sur le bord du chemin vont générer l’équivalent d’une tonne de gaz à effet de serre », a expliqué M. Foisy Lapointe, à qui nous avons parlé.

Go Recyc compte environ 300 points de dépôt à travers la province, principalement des écocentres, où on peut déposer ses appareils réfrigérants.

Les distributeurs d’eau (comme on voit dans les bureaux), les celliers et les machines à glaçons sont aussi des appareils réfrigérants.

« Je ne pensais pas que c’était dommageable à ce point-là pour l’environnement les appareils réfrigérants, a ajouté Réal Béland. Je pense qu’on n’est pas assez informé sur ce qui est vraiment polluant, ce n’est pas juste les pailles de plastique. »

Photo courtoisie : Jules Foisy Lapointe

Frigidaire comme coffre à outils

Et gardant son naturel humoristique, Réal Béland nous réservait bien évidemment une anecdote cocasse.

« Je me suis déjà servi d’un frigidaire comme coffre à outils », a-t-il raconté.

« Le frigidaire ne marchait pas, mais c’est plein de tablettes et de compartiments, détaille-t-il. C’est aussi drôle quand tu bricoles avec tes amis et que tu dis : “ouvre le frigidaire” quand tu cherches un outil. »