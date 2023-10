Les banques alimentaires ne doivent pas devenir un mode de vie

Cette semaine fut marquée par un portrait alarmant des banques alimentaires du Québec. Une personne sur dix y aurait recours. Hausse de 30% depuis l’an dernier. Hausse de 73% depuis 2019! Les besoins explosent, les dons diminuent.

Les banques alimentaires affirment avoir les réserves au plancher. Dans l’état actuel des choses, ces services de dernier recours ne pourront plus répondre à la demande. Elles demandent urgemment 18 millions $ au gouvernement Legault.

Dans la peau du gouvernement, je ferais deux choses.

Dans l’immédiat, j’accorde le montant demandé. Devant l’urgence de la situation, il faut éteindre le feu. Nous n’avons pas le temps d’étudier des questions complexes ou de revoir des choses en profondeur. Nous faisons face à une crise qui touche un besoin fondamental: se nourrir.

Dans un deuxième temps, je lancerais une grande consultation sur le problème. Un sommet ou des États généraux. Comment se fait-il qu’au Québec on n’arrive plus à se nourrir? Qu’est-ce qui amène les ménages à ce dernier recours? Comment les banques alimentaires fonctionnent-elles?

Réflexion plus large

Je suis bien conscient que les deux dernières années ont mis une pression terrible sur le portefeuille des ménages. L’inflation a frappé fort, surtout sur des essentiels comme l’alimentation et le logement. Certains ménages n’y arrivent plus.

Néanmoins, le salaire minimum a monté plus que l’inflation cette année. Plusieurs programmes sociaux ont aussi été indexés pour essayer de suivre le rythme. Il y a lieu de creuser le sujet.

Il faut se poser des questions sur les revenus des ménages. Aller voir ces demandeurs. Qui sont-ils? Comment les programmes sociaux les aident-ils, les aident-ils mal ou les oublient-ils? Auraient-ils besoin d’aide pour faire leur budget? (On me souffle qu’il y a des iPhones de l’année dans les files).

Il faut aussi se poser des questions sur les banques alimentaires. Personne ne doute de leur engagement à faire le bien. L’augmentation des besoins est si énorme qu’elle doit être examinée. Pourquoi elles reçoivent moins de denrées des épiceries? Est-ce au contribuable de soudain tout payer?

Des abus?

Autre question plate: est-ce que certaines personnes abusent de la générosité collective? J’avoue avoir été troublé de constater que sur un réseau social comme TikTok, des jeunes expliquent, notamment aux étudiants étrangers, qu’au Canada on offre de la nourriture gratuite. Inscrivez-vous et on vous en donne!

Ces messages sont loin de la philosophie des banques alimentaires, soit une entraide de dernier recours, pour prévenir la faim. Les responsables des banques alimentaires assurent faire les vérifications requises. Je l’ai d’ailleurs constaté de mes yeux à certains endroits. Mais est-ce partout?

Les banques alimentaires accomplissent un travail essentiel, et tous ceux qui le peuvent doivent y contribuer. Cependant, elles doivent demeurer une mesure de dernier recours. Elles doivent reposer d’abord sur des dons et non sur un financement gouvernemental. La tendance actuelle ne peut pas durer.