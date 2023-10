Les fillettes Carpentier auraient dû être sauvées

Le plus triste, quand on prend connaissance du rapport du coroner Luc Malouin sur le décès des fillettes Carpentier, c’est de constater la série de mauvaises décisions qui ont mené à ce drame qui a secoué tout le Québec, en juillet 2020, mais qui aurait pu être évité.

Le coroner souligne à grands traits, dans son rapport de 85 pages, à quel point les directives ayant émané de la direction de la SQ, lors de la disparition des fillettes à l’été 2020, ont été erratiques et inadéquates.

C’est plus qu’inquiétant, de la part du plus important corps policier du Québec. La SQ a déjà pris certaines mesures afin de corriger ses pratiques, notamment en termes de formation et d’effectifs.

Mais il est trop peu trop tard pour Norah et Romy, qui ont payé de leurs vies, et c’est inacceptable.

Photo d'archives, TVA Nouvelles

Courage extraordinaire

La mère des fillettes, Amélie Lemieux, a fait preuve d’un courage extraordinaire en réclamant cette enquête publique au bénéfice de toute la population du Québec. Elle a toutes les raisons d’avoir entrepris des démarches en vue d’être indemnisée par le corps policier.

L’Unité des mesures d’urgence, qui a pour mandat de rechercher et de sauver les personnes disparues, devra être plus agile à l’avenir. Elle demeure aux prises avec un problème de manque d’effectifs, ce qui n’est pas rassurant.

Mauvaises décisions

Il y a aussi lieu de s’interroger sur les décisions du gouvernement du Québec, qui, en 2016 et 2017, a décidé que l’Unité devait disparaître.

Cette décision administrative n’était pas très réfléchie et comportait d’importants risques, au point qu’elle a été revue pour faire place plutôt à une restructuration, en 2019.

Ce nouvel exercice est loin d’avoir représenté une réussite, car il a provoqué une importante fuite d’expertise, comme le relève Me Malouin.

Il reste à espérer que cette tragédie, qui a emporté deux fillettes et brisé la vie de leurs proches, à qui vont toutes nos pensées, serve de leçon pour l’avenir.