Les souverainistes québécois devraient surveiller ce qui se passe en Espagne...

Lors des dernières élections présidentielles en Espagne, le 23 juillet dernier, le Parti socialiste de Pedro Sánchez est arrivé deuxième en terme de sièges (31,7%), derrière le Parti populaire (33,05%), de droite, mais il ne perd pas nécessairement le pouvoir pour autant s’il réussit à fédérer des alliances pour obtenir la majorité absolue, soit 176 députés. À l’opposé, une alliance des forces de droite pourrait rassembler au total 171 sièges, cinq de moins que la majorité nécessaire pour gouverner.

Pour pouvoir se maintenir au pouvoir, le président socialiste Sánchez doit compter sur l’appui du parti Sumar, une coalition électorale d’une quinzaine de formations politiques de gauche et d’extrême-gauche, mais il a aussi besoin de l’appui des indépendantistes catalans et basques. Est-il envisageable que le parti indépendantiste Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont, exilé à Bruxelles parce que accusé, en Espagne, d’avoir organisé un référendum sur la sécession de la Catalogne, appuie celui qui a déclaré illégal le référendum, forçant justement à l’exil le dirigeant catalan ?

Quoi qu’il en soit, Sánchez va de l’avant même si son alliance avec la coalition Sumar ne lui donne pas la majorité absolue. Il a jusqu’au 27 novembre pour former son gouvernement. Entre-temps, il devra négocier ferme avec les indépendantistes catalans et basques.

Les Catalans ont présenté leurs exigences. En premier lieu, avant d’entreprendre toute négociation, une amnistie générale doit être décrétée pour tous ceux et celles qui ont participé au processus de séparation unilatérale, en octobre 2017. En deuxième lieu : le futur gouvernement espagnol doit s’engager à autoriser la tenue d’un référendum officiel et consensuel sur l’autodétermination de la Catalogne et à entamer des négociations sur la dette historique de l’État espagnol envers la Catalogne, estimée selon les nationalistes catalans à 450 000 millions d’Euros.

En guise de bonne foi, il y a quelques semaines, le ministre espagnol des Affaires extérieures a demandé au Conseil des ministres des Affaires générales de l’Union européenne qu’on reconnaisse non seulement le catalan mais aussi l’euskera (basque) comme langues officielles au sein du Parlement européen. Son pays s’est engagé à assumer tous les coûts de traduction et d’interprétation auprès de cette institution. L’espagnol, le catalan et l’euskera sont d’ailleurs les langues utilisées au parlement espagnol.

Il reste beaucoup à faire pour Pedro Sánchez avant d’être proclamé président élu de son pays. Les nationalistes catalans et basques sont donc bien placés pour faire valoir leurs revendications historiques. Les souverainistes québécois, ceux du Parti québécois, ceux du Bloc québécois et ceux, moins visibles, de Québec solidaire ont tout intérêt à suivre de près l’évolution de la situation en Espagne. Nous aurons sûrement des leçons à tirer de cet imbroglio.

Un nouvel ordre mondial

Récemment, le président des États-Unis Joe Biden y est allé d’une déclaration surprenante qui dénote une méconnaissance de la conjoncture actuelle. « Nous vivons une période d’après-guerre depuis cinquante ans, au cours de laquelle le monde fonctionnait plutôt bien, mais cette situation, d’une façon ou d’une autre, est à bout de souffle (« out of steam »). Nous avons besoin d’un nouvel ordre mondial. »

Premièrement, la période d’après-guerre n’a pas cinquante ans mais bien soixante-dix-huit ans. Deuxièmement, durant cette période d’après-guerre où « le monde fonctionnait plutôt bien », les puissances coloniales, dont la France, l’Angleterre et les États-Unis, ont tout fait pour imposer leur domination économique et culturelle à l’échelle mondiale. Coups d’État, invasions, guerre froide, bases militaires sur tous les continents, assassinats sélectifs, chantage, blocus, guerres de basse intensité, corruption, révolution orange, espionnage et sabotage, etc., tels ont été les moyens utilisés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour imposer un monde unipolaire.

Mais là où je suis d’accord avec le président étatsunien, c’est sur la nécessité d’un nouvel ordre mondial. Et celui-ci est en train de naître devant nous depuis un an ou deux, sans que le président Biden ne semble le voir : Un nouvel ordre mondial multipolaire, qui regroupe plus de la moitié de l’humanité, en Asie et Eurasie, en Afrique, au Moyen Orient, en Amérique latine et où sont exclues toute ingérence étrangère, toute menace belliqueuse, toute position hégémonique.

C’est du moins ainsi que je vois les choses depuis Cuba.