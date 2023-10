L'ex-femme de Robert Card et son fils se cachaient

L'ex-femme et le fils de Robert Card se cachaient alors que la chasse à l'homme pour retrouver le tueur de masse du Maine se poursuivait vendredi.

Robert Card a finalement été retrouvé mort d’une blessure par balle vendredi soir.

M. Card, 40 ans, était le père d'un fils de 18 ans, Colby, né de son mariage en 2005 avec Cara Lamb.

Leur union s'est soldée par un divorce deux ans plus tard, selon des documents judiciaires obtenus par le New York Post.

AFP

Cara et Colby se cachaient alors que Robert était toujours en liberté vendredi et que la police le recherchait activement.

Sa famille en mire?

La sœur de M. Card a déclaré aux enquêteurs qu'elle pensait qu'il était peut-être à la recherche de son ex-copine lors des tueries, et que celles-ci auraient été déclenchées par une «dispute domestique», a rapporté ABC News.

M. Card était ainsi possiblement à la recherche de Cara lorsqu’il a surgi dans un restaurant et une salle de quilles de Lewiston dans la nuit de mercredi à jeudi, tuant 18 personnes et en blessant 13.

Il n'est pas clair si la sœur de M. Card faisait référence à Cara, ou à une autre ex-copine.

Selon le New York Post, Cara et Robert se sont mariés à Brunswick le 1er octobre 2005 et ont demandé conjointement le divorce en invoquant des différences irréconciliables en 2007.

Une version modifiée de l'accord de divorce en 2013 incluait une exigence qui stipulait: «Il est en outre ordonné que toutes les armes à feu au domicile de l'une ou l'autre des parties soient sous clé pendant la période où elles ne sont pas utilisées».

Son fils, aujourd'hui majeur, aurait été le destinataire d'une note mystérieuse que les enquêteurs ont découverte jeudi lors de l'exécution d'un mandat au domicile de M. Card à Bowdoin, selon ABC.