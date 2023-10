Littérature jeunesse: l’Halloween en littérature jeunesse... et en activités!

Et si un film d’horreur sortait de l’écran et devenait la réalité ? Cette possibilité peut hanter nos nuits, après avoir regardé un film de peur, mais Thomas, lui, a vécu ce cauchemar ! En apprenant que son grand-père a été projectionniste dans sa jeunesse et qu’il était un amateur de films d’horreur, Thomas entreprend des recherches à la vieille église où travaillait son ancêtre. Cependant, il vaut mieux laisser certaines choses « dormir » en paix...

La collection Noire de la courte échelle est un incontournable ; ça, tous les fans d’horreur le savent ! Et on s’entend qu’elle devient davantage un choix de lecture de prédilection, au cours de la période de l’Halloween. Cette saison, les amateurs d’histoires de peur sont gâtés avec une double parution : Le manoir Hillcrest (de l’autrice Sandra Dussault, illustrations de Martin Côté) et Le cinéma de l’horreur. Un, deux, trois : ça tourne !

Le nouveau roman de Denis Côté, Le cinéma de l’horreur, présente un garçon curieux qui se met malgré lui dans un pétrin horrifique.

En fouillant dans le passé de son grand-père, Thomas devient de plus en plus fasciné par les films d’effroi, pratiquement au même rythme qu’il devient de plus en plus effrayé !

Une monstrueuse créature

En plus de découvrir une boîte pleine de vieux livres sur l’occultisme dans son grenier, Thomas déniche une mystérieuse affiche d’un film ayant appartenu à son aïeul décédé. Le garçon ignore pourquoi, mais cette affiche exerce une étrange emprise sur lui... Une nuit, le monstre sur l’affiche semble le fixer et absorber toute son énergie ! Sous le choc, Thomas poursuit ses recherches et réalise que son grand-père a été victime d’une malédiction identique à la sienne, en février 1965. Les notes rédigées par le père de son père pourront-elles l’aider à se sortir de ce cauchemar vivant ?

Une excellente histoire pour avoir la chair de poule, l’intrigue du roman Le cinéma d’horreur est agrémentée d’effrayants sons de thérémine qui peuvent être écoutés en numérisant des codes QR insérés dans le livre.

Les vilains jouets

Pendant que les plus grands lisent les romans de la populaire collection Frissons, les plus petits peuvent désormais se tourner vers Froussette, une sélection de courtes histoires qui font peur juste comme il le faut ! Comme plusieurs enfants, Paul a peur d’aller seul dans sa chambre, quand il fait noir. Certains de ses jouets se transforment alors en d’effrayantes créatures qui font des bruits terrifiants ! Et si son tapis en forme de lion essayait de lui croquer les orteils ? Et si la poupée qui le fixe ardemment, en souriant, était méchante ? Une belle collection d’initiation à l’horreur ! Également disponible : L’horrible araignée, de Nadine Descheneaux.

Le monde paranormal d’Odile T.2 : Les cousins Chevalier

L’année dernière, ce fut un charme de découvrir l’univers d’Odile, une jeune médium, et de Wendy, le fantôme qui lui colle à la peau. On les retrouve dans de nouvelles aventures, alors que les dons d’Odile sont davantage développés. Il lui est plus facile de remarquer les fantômes et elle a également des visions. D’ailleurs, celles-ci sont loin d’être amusantes : le fantôme du frère d’un de ses camarades de classe, Zénon, semble vouloir s’en prendre à lui ! Odile découvrira-t-elle le secret qui hante la famille de Zénon ? La parfaite série pour les fans de rêves prémonitoires, d’esprits malveillants ; bref de phénomènes paranormaux !

La sorcière Panaris et l’enfant-navet

Une sorcière qui va faire aimer les légumes aux enfants... Cette bande dessinée est d’une originalité ! Elle est vraiment divertissante et rigolote. Personne n’aime la sorcière Panaris et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi : son but, dans la vie, est de pourrir la vie de tout le monde ! Quand trois enfants demandent à Panaris de les aider à gagner le concours de légumes organisé par Vocifère, la présidente du Club des sorcières de Pruneville, elle se dit que l’occasion est parfaite pour jouer un tour à sa chère rivale Vocifère. Le navet, souvent un mal-aimé parmi les légumes, est la grande vedette de cette histoire !

Activités d’Halloween pour toute la famille

En cette période d’Halloween, en plus d’une foule de lectures thématiques, ce ne sont pas les activités familiales qui manquent !

Les sorcières, les monstres, les fantômes et les squelettes sont de retour du côté de Laval, pour la féérie de lumières illumi, tout le mois. Une atmosphère automnale et halloweenesque pleine de lumières et d’enchantement.

Pour les familles qui n’ont pas froid aux yeux, La Ronde est hantée, les week-ends du mois. Zombies, maisons hantées, zones de peur, des frissons garantis !

Les frissons d’Halloween s’emparent également du Jardin botanique, où les familles peuvent se promener dans la Grande serre avec l’Ensorceleur et ses créatures. Lectures d’Halloween, activités effrayantes et éblouissantes ; la beauté halloweenesque est au rendez-vous !