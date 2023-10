«Les gens sont en quête de sens» : Nicole Bordeleau se penche sur la spiritualité dans son essai «Retrouver l’essentiel»

Rien ni personne ne peut nous rendre spirituels puisque nous le sommes déjà, écrit Nicole Bordeleau dans son nouveau livre, Retrouver l’essentiel. Cette phrase résume le questionnement au sujet de la spiritualité qui est à la source de ce livre inspirant, bien ancré dans le présent et dans nos préoccupations actuelles. Passer de la noirceur à la lumière, de la passivité à l’action, du «à quoi bon...» défaitiste à l’engagement envers soi, envers les autres, envers la planète. Car il y a urgence.

Nicole Bordeleau, une référence internationale en matière de développement personnel, mais aussi une femme généreuse et résilience, patiente, trouve toujours des images parfaites pour induire une bonne dose de calme, d’optimisme et de réconfort dans les périodes plus sombres.

«Qu’une pièce soit plongée dans l’ombre depuis des mois, des années ou des décennies, il suffit d’une seule flamme pour qu’elle passe de la noirceur à la lumière. Cette flamme est notre essence spirituelle.»

À l’heure où l’écoanxiété, les problèmes économiques et sociaux, les crises, les guerres, les urgences et l’intelligence artificielle prennent beaucoup de place, elle ramène tout à la base.

Une quête importante

En entrevue, Nicole Bordeleau rappelle l’importance de réfléchir aux différentes façons d’être engagé, à la fois envers soi, les autres, et la planète. Peut-on proposer la spiritualité comme piste de solution pour différents enjeux contemporains?

«Pour moi, ça résonne tellement! Ça fait une dizaine d’années que je rencontre des gens dans des retraites et que je porte beaucoup plus attention à ce qu’ils cherchent, à ce qu’ils demandent, à ce qui les questionne», a-t-elle remarqué.

«Depuis une dizaine d’années, les gens sont en quête de sens. Il y a vraiment un engouement pour donner à leur vie un sens plus riche et profond. Très souvent, ils ne savent pas par où commencer.»

«Quand on propose d’ouvrir la conversation sur la spiritualité, c’est étonnant. Jamais personne ne dit: ah non, ça ne m’intéresse pas. Les gens sont curieux de savoir ce que j’entends par spiritualité, comment on explore ça, qu’est-ce que ça peut donner comme outil, comme voie d’exploration.»

Nicole Bordeleau ajoute que ce sujet est une proposition un peu différente de ce qu’elle abordait dans ses autres livres. «J’ai eu énormément de joie à écrire ce livre et je suis contente d’aller le proposer.»

Une démarche laïque

Elle précise que la spiritualité est laïque et n’est pas liée à un courant religieux. «Ce qu’on oublie, ce qu’on ne nous enseigne pas, c’est que c’est inscrit dans l’ADN de l’être humain. L’être humain est un être spirituel. On vient au monde spirituel. On l’oublie. Il y a plein de choses qui nous sont apprises qui nous en éloignent.»

À son avis, la montée de l’individualisme, du matérialisme et du capitalisme ont fait qu’on a vraiment focalisé sur nos vies extérieures. «Je n’ai rien contre ça: ça prend un équilibre. Mais on a perdu cet équilibre-là. Et tout est axé sur les apparences, présentement.»

«C’est pour ça que les gens cherchent, à travers les mouvements de coaching personnel, de la croissance et du développement personnel, des réponses. Mais ça demeure extérieur parce que personne ne nous apprend comment prendre ces outils et les travailler, les façonner dans notre monde intérieur pour que ça fasse une différence.»

Vision plus large

La spiritualité propose autre chose, dit-elle. «Elle propose une vision qui dépasse le moi, mon développement personnel, ma croissance personnelle, pour ouvrir sur quelque chose de plus large qui se déploie, comme le bien commun, l’humanité. C’est ça, la spiritualité: cette vision qui est tellement plus large. Je pense que ça peut vraiment nous aider dans les années à venir. En tous cas, moi, c’est le sens que j’ai.»

Retrouver l’essentiel

Nicole Bordeleau

Éditions Édito

208 pages

▶ En librairie le 25 octobre.

Nicole Bordeleau est maître de yoga, professeure de méditation, autrice à succès et conférencière recherchée.

Elle est reconnue comme l’une des principales références en matière de mieux-être au Québec et à l’étranger.

Tous ses livres sont des best-sellers, dont Guérisons intérieures, Tout passe, L’art de se réinventer, Revenir au monde, Respire.

Elle a aussi écrit un roman, S’aimer, malgré tout.

«Comment une vie spirituelle peut-elle enrichir notre

existence ? En nous permettant de changer la perception

de ce que nous sommes. Souvent, nous avons l’impression

d’être nos pensées, nos états d’âme, nos impulsions et nos

angoisses existentielles. Mais c’est là une fausse perception.

Grâce au développement d’une vie intérieure, on

apprend à se voir sous un nouveau jour.»

- Nicole Bordeleau, Retrouver l’essentiel, Éditions Édito

• À lire aussi: Des trucs pour surmonter les épreuves