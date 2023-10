Nos 10 chansons de l'automne

L’automne, c’est l’abondance. En musique, la récolte a été bonne. Très bonne même. Voici les dix chansons qui ont accompagné à merveille la chute des feuilles et les potages aux citrouilles.

J’ai si peur, Maude Audet avec Mara Tremblay

Photo fournie par GRL Photo

(MP) - Maude Audet se joint à Mara Tremblay pour livrer la touchante chanson J’ai si peur. Cri du cœur inquiet pour les femmes victimes de violence conjugale, cette pièce à la douce poésie, teintée d'espoir, s'enrichit aussi du talent de la harpiste Éveline Grégoire-Rousseau.

Jungle, Zagata & Koriass

Photo fournie par Agrume Agrume

(AC) - Le style et la voix mélancolique du chanteur Zagata font sans aucun doute bon ménage avec le rap québécois. En équipe avec Koriass, le finaliste de la 6e édition de La Voix débarque avec des textes empreints de références à la ville de Québec, le tout couché sur une mélodie folk/soul.

Le Roy, La Rose et Le Lou[p] - Chanson thème, Ariane Roy, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy

Photo fournie par Élisabeth Landry

(RGM) - Arrêtez de chercher, voici la chanson la plus joyeuse et up tempo de 2023. D’une durée de 2 min 23 s, elle s’écoute parfaitement à répétition. Il faut dire qu’Ariane, Thierry et Lou-Adriane maîtrisent déjà très bien le sens de la mélodie. Ici, ils se sont surpassés.

On va-tu prendre une marche ?, Sara Dufour

Photo les archives Cédric Bélanger/Le Journal de Québec

(CB) – Il n’y a rien de plus joyeusement Sara Dufour que l’entendre chanter à propos de la corde de bois qu’elle vient de se faire livrer et d’un amoureux qui lui tient sa main gelée sur la mélodie entraînante de la chanson-titre de son nouvel album.

Et si, de, Safia Nolin

Photo fournie par Safia Nolin

(MP) - Safia Nolin a le don des chansons qui éraflent juste ce qu’il faut. Sa sombre pièce Et si, de, présentée en diptyque avec la chanson Main l’oiseau, ne fait pas exception en abordant l’éphémère de l’existence. Cette nouvelle musique, créée en collaboration avec Marc-André Labelle et Karolane Carbonneau, est à la fois intense et introspective.

FTG, Lost

Photo fournie par Julio Alejandro

(AC) - Nommé au prochain Gala de l’ADISQ dans la catégorie meilleur album rap pour Héritage, Lost ne semble pas vouloir ralentir. Sur FTG, le membre du collectif 5sang14 présente une plume de qualité, forgée par son vécu, en plus de montrer son aisance à surfer sur toutes les cadences que la mélodie lui offre.

Dans ma voiture, Klô Pelgag, Joseph Mihalcean et Samuel Gougoux

Photo fournie par Secret City Records

(RGM) - Avant de nous revenir avec un album complet solo, Klô Pelgag a décidé de former un nouveau trio temporaire avec le guitariste Joseph Mihalcean et le batteur Samuel Gougoux. Sur la première des quatre chansons de ce mini-album, on se retrouve dans une ambiance sombre et mystérieuse qui cadre bien avec l’Halloween.

Pression, Choses sauvages

Photo les archives Cédric Bélanger/Le Journal de Québec

(CB) – Le plus sous-estimé des groupes d’ici auto-examine son rapport à la pression (d’où le titre) dans cette remarquable incursion dans l’univers de la new wave du début des années 1980.

Oublier, Ghostly Kisses

Photo fournie par Fred Gervais

(MP) - Comment accepter la fin d’un amour ? Après Comme un saule, le duo constitué de Margaux Sauvé et Louis-Étienne Santais flirte à nouveau avec la langue de Molière sur Oublier, qui aborde les durs moments qui suivent une rupture sur cette prenante pièce rythmée, qui ne perd rien du côté vaporeux de Ghostly Kisses.

Recette Parfaite, Komo

Photo fournie par Izzo

(AC) - Komo le dit lui-même, il a trouvé son erre d’aller. Sur Recette Parfaite, un des extraits de son album qui paraîtra en avril, le chanteur prouve, à travers un son pop, qu’il a la voix, le tempo et le style pour atteindre de nouveaux sommets.