Parti Québécois: interdire le cellulaire dans les écoles, pas seulement en classe?

Paul St-Pierre Plamondon pourrait aller encore plus loin que Bernard Drainville. L’idée d’interdire le cellulaire dans les écoles, pas seulement en classe, fait son chemin au Parti Québécois.

Fini TikTok, Instagram et Snapchat durant les pauses et à l’heure du dîner. Les jeunes du primaire et du secondaire ne pourraient plus se pointer dans leur établissement d’enseignement avec leur téléphone intelligent en poche, selon une proposition qui sera débattue par les militants cette fin de semaine au Conseil national du PQ, où l’ancienne première ministre Pauline Marois viendra parler d’éducation.

«Le PQ s’engage à interdire les dispositifs électroniques personnels dans nos écoles du préscolaire à la fin du secondaire», peut-on lire dans le cahier de propositions, qui définira les orientations du parti. Cette mesure ne s’appliquerait toutefois pas aux appareils utilisés à des fins éducatives et pédagogiques ou pour des élèves ayant des besoins spécifiques.

Le comité politique souhaite également que le parti s’engage à mettre en place un cadre de référence sur l’usage des écrans en milieu scolaire s’il prend le pouvoir, après avoir réalisé un portrait et une analyse risques-bénéfices.

Au nom de la réussite éducative, le ministre caquiste de l’Éducation a adopté une directive plus tôt cet automne proscrivant l’utilisation du cellulaire et autres appareils mobiles personnels en classe. Bernard Drainville a donné aux écoles publiques primaires et secondaires jusqu’au 31 décembre pour appliquer cette nouvelle règle.

Finie la sélection des élèves

Selon le comité politique du PQ, on devrait empêcher les établissements scolaires financés par l’État de pouvoir sélectionner leurs élèves et les écoles privées devraient être forcées d'admettre une part de jeunes en difficulté.

Plus encore, toutes les écoles devraient offrir des projets particuliers gratuits à tous les élèves, sans exception. Les programmes PEI (éducation internationale), arts-études, sports-études ou de concentration ne pourraient plus sélectionner les jeunes en fonction de leurs notes ou de leurs aptitudes, selon une des propositions qui sera soumise aux militants péquistes cette fin de semaine à Saint-Hyacinthe.

Financement des écoles privées

Comme il s’était déjà engagé à le faire par le passé, le PQ revient avec l’idée de mettre la hache dans le financement public des écoles privées confessionnelles.

Les autres établissements scolaires privés verraient leur subvention provenant du Trésor public réduite «progressivement sous la barre des 50%», à la lumière du cahier de propositions. Il s’agit là d’une position plus nuancée pour le PQ, qui militait jusque-là pour mettre un terme «de façon graduelle aux subventions publiques des écoles privées».

Voici quelques propositions qui seront soumises aux militants du Parti Québécois durant le Conseil national