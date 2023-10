Pratique du quad au Québec — les essentiels

Avant de vous lancer, il est essentiel de prendre en compte plusieurs éléments.

Voici un bref aperçu de ces considérations importantes.

Exigences pour le conducteur

Au Québec, l'âge minimum requis pour conduire un VTT est de 16 ans. Les conducteurs âgés de 16 et 17 ans doivent obligatoirement suivre une formation pour obtenir un certificat d'aptitude délivré par la Fédération québécoise des Clubs Quads.

Pour conduire un véhicule de type côte à côte ou un VTT avec un passager, le conducteur doit avoir au moins 18 ans.

Lorsqu'un conducteur doit emprunter ou traverser sur une voie publique, il est impératif de détenir un permis de conduire valide. Ce permis peut être un permis de cyclomoteurs, un permis de tracteurs agricoles, ou encore un permis d'apprenti conducteur. Cette exigence est cruciale pour se conformer à la réglementation en vigueur.

Exigences pour le véhicule

Bien entendu, le véhicule doit être immatriculé même s’il n’est pas utilisé sur des sentiers ou des chemins désignés. La plaque doit être fixée sur celui-ci.

Il est obligatoire d’avoir une assurance privée pour un montant minimal de 1 000 000 $. Il s'agit d'une assurance de responsabilité civile qui garantit l'indemnisation à autrui pour les dommages corporels ou matériels causés par votre véhicule. Pour savoir si vous êtes bien assurés, consultez l’article suivant : www.infoquad.com/assurances.

Si votre véhicule est neuf et de fabrication récente, il sera déjà équipé de tous les éléments requis, à l'exception des rétroviseurs. En effet, votre quad doit être équipé, au minimum, d’un rétroviseur solidement fixé au côté gauche de celui-ci.

Pour circuler dans les sentiers fédérés

Un droit d’accès aux sentiers valide est obligatoire pour toute circulation de véhicules quads sur des sentiers entretenus par les clubs de véhicules hors route.

Circulation sur les chemins publics

Il est interdit de circuler sur les chemins publics, sauf dans de rares exceptions prévues par la loi. On peut traverser un chemin public ou y circuler seulement si une signalisation routière permet de le faire.

Limites de vitesse

La vitesse maximale permise en véhicule tout-terrain est de 50 km/h, sauf lorsque la signalisation indique une limite de vitesse inférieure.

Documents à toujours avoir sur soi lors d’une randonnée en quad :

Preuve d'assurance de responsabilité civile;

Certificat d'immatriculation;

Document confirmant votre identité et âge;

Permis de conduire valide;

Certificat de formation, s’il y a lieu et

votre droit d'accès, s'il y a lieu.

Équipements obligatoires pour les usagers

Les conducteurs et passagers doivent correctement porter les articles suivants :

Un casque conforme aux normes de fabrication énoncées dans la loi.

Des lunettes de protection si le casque n'est pas équipé d'une visière.

Des chaussures appropriées.

Quoi apporter en quad ?

La liste d'articles essentiels à emporter lors de nos randonnées en quad peut considérablement différer d'un adepte de quad à l'autre. Cependant, au minimum, il est fortement conseillé d’apporter les outils et pièces nécessaires en cas de pannes mineures.

À cela, on ajoute une trousse de premiers soins, de l’eau et quelques barres tendres ou nutritives. Pour une liste plus détaillée, consultez l’article suivant : www.infoquad.com/essentiels.

Apprivoiser votre véhicule

Que vous soyez un débutant ou un quadiste chevronné, prenez le temps nécessaire pour vous familiariser avec le comportement de votre nouveau quad. Si vous n'avez pas pratiqué le quad depuis un certain temps, accordez-vous le temps de réacquérir vos réflexes.

De plus, assurez-vous de garder votre droite en tout temps.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à profiter de vos belles randonnées en quad !