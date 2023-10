Quand une sorcière tombe amoureuse

Écrivaine à l’imaginaire fertile, au sens de l’humour subtil et à l’énergie créatrice magnifique, Dominique Demers raconte une deuxième histoire de son célèbre personnage de sorcière, Ratatouille, cet automne. La pauvre sorcière consulte Lili, car elle est convaincue d’avoir reçu un mauvais sort. Elle ne se sent pas bien du tout. Mais ses symptômes ressemblent bel et bien... à un coup de foudre !

Ratatouille n’en peut plus d’avoir mal au ventre, les mains moites, la gorge sèche et le cœur qui bat très fort. Sa jeune amie Lili la questionne... puis fournit son diagnostic : elle n’est pas malade, elle est amoureuse !

Mais de qui ? Scélératatouille a jeté son dévolu sur un chanteur populaire dont elle a vu l’affiche. Lili la ramène à la raison. Ratatouille a des doutes sur son pouvoir de séduction... et découvre qu’il est important de rester soi-même. Même en amour.

Dominique Demers explique, en entrevue, que Scélératatouille n’était pas une série, au départ.

« C’était un peu comme Mademoiselle Charlotte, quand elle m’est venue. C’était vraiment un personnage avec une particularité : une sorcière sans fesse. J’avais envie d’aborder la différence et l’idée de trouver une façon vraiment rigolote. »

« J’ai pensé que ce serait drôle, une sorcière avec une tare physique. Je l’ai imaginée très grande, très maigre. Des fois, on dit d’une personne qu’elle n’a pas de fesses. J’ai pris ça au pied de la lettre et j’ai dit : elle n’aura pas de fesses et ce sera son malheur. »

Ensuite, cette drôle de sorcière lui a trotté dans la tête.

« Je l’aimais. J’aimais que Lili soit une enfant et qu’elle soit une adulte. Mais le petit personnage est comme un adulte et la sorcière est comme une enfant. C’est l’fun de mettre les enfants en position de pouvoir, de contrôle. C’est une façon d’enseigner des choses aux enfants sans être trop moralisateur. J’aimais l’idée. »

L’amour étant un grand thème, Dominique Demers s’est ensuite demandé comment ce serait si la sorcière était amoureuse.

Photo fournie par Éditeur AUZOU QUEBEC

Jess Pauwels

L’écrivaine apprécie énormément le travail de l’illustratrice Jess Pauwels.

« Elle a une façon très en retenue d’exprimer les choses, et en même temps, avec beaucoup d’intensité ! C’est fou ! Scélératatouille, en fait, c’est une enfant spontanée, irréfléchie, pas toujours raisonnable, comme un terrible two qui peut faire sourire un enfant ou une enfant un peu plus grand. »

Scélératatouille étant une sorcière, si elle abuse de ses pouvoirs quand elle vit de grandes émotions, il y a des conséquences... extraordinaires.

« Les personnages fantaisistes, merveilleux, les créatures et les animaux permettent aux écrivains pour enfants de dire beaucoup de choses. Ça nous donne une grande liberté parce que ça crée une distance saine pour les enfants : c’est un humain... pis c’est pas un humain. »

Comment se sent-elle quand elle écrit ces histoires ?

« J’ai du fun ! Ces livres-là, ce sont des récréations ! Quand j’écris ces livres-là, je m’amuse totalement. C’est pour ça que je me promène entre un roman et un album. C’est un grand rire avant de plonger dans quelque chose de différent. »

Le sens de l’émerveillement

L’album témoigne de son grand sens de l’émerveillement, qu’elle nourrit et qu’elle partage.

« Je pense que c’est quelque chose qu’on perd. Moi aussi, je peux le perdre, à certains moments. Mais quand on sait l’importance que ça a dans une vie, quand on sait comment ça rééquilibre tout, c’est comme avec une petite fleur : on se force pour lui donner de l’eau et du soleil ! »

« C’est important d’être capable de reconnecter avec le sens du merveilleux, la capacité d’émerveillement, sinon même d’enchantement, parfois. »

Dominique Demers est titulaire d’un doctorat en littérature jeunesse.

Elle est autrice, journaliste, conférencière et scénariste.

Elle a remporté plusieurs prix pour ses livres, dont le Prix littéraire du Gouverneur général en 2019 pour L’albatros et la mésange.

Un troisième tome est en préparation.

EXTRAIT

« Lili rassure la sorcière en riant.

- Tu n’es pas malade du tout. Tu es A-MOU-REU-SE.

- Au secouououours ! »